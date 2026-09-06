Dimarco tiene in ansia l'Inter: cosa filtra in vista del Real Madrid, l'esito degli esami

Sospiro di sollievo per Cristian Chivu. Reduce dalla rimonta sul Napoli - viziata dalla doppia, oggettiva e impunita irregolarità di Lautaro Martinez - l'Inter prepara il debutto in Champions League che martedì 8 vedrà i nerazzurri ritrovare l'ex Jose Mourinho al Bernabeu. Appuntamento a cui il tecnico temeva di presentarsi senza Federico Dimarco, costretto a lasciare il campo al 61' minuto della gara contro i partenopei a causa di un fastidio al ginocchio. Stando a quanto riportato da Sky, l'esterno ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio sinistro che non esclude la convocazione per la trasferta a Madrid. Tuttavia, nelle prossime ore Chivu dovrà comunque valutare le condizioni del giocatore e in caso di forfait dell'azzurro affidare la corsia sinistra a Carlos Augusto, che contro il Napoli ha esibito una prestazione convincente.
Inter-Real: gli ultimi precedenti
Rimanda al 7 dicembre 2021 l'ultimo precedente fra Inter e Real Madrid, quando al Bernabeu i padroni di casa allora allenati da Carlo Ancelotti si imposero con il finale di 2-0: a decidere l'incontro furono Toni Kroos, su assist di Rodrygo e Marco Asensio, servito da Daniel Carvajal.
L'agenda Champions di Chivu mette poi in programma la gara di San Siro contro il Brugge: appuntamento il 13 ottobre. Prima però, le sfide di campionato contro Udinese (14/09, San Siro), Roma (19/09, Olimpico) e Parma (10/10, San Siro).