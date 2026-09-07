Dimarco si allena con una fasciatura: la decisione di Chivu in vista di Real Madrid-Inter

Federico Dimarco non partirà con il resto della squadra per Madrid, dove l'Inter è attesa dal Real dell'ex Mourinho per un debutto di fuoco in Champions League. L'esterno nerazzurro, uscito anticipatamente durante la gara di campionato contro il Napoli per una lieve distorsione al ginocchio, si è allenato a parte con una vistosa fasciatura nella rifinitura del mattino. Per evitare rischi, lo staff tecnico ha scelto la linea della prudenza lasciando il giocatore a Milano per proseguire le terapie. A presidiare la corsia mancina dal primo minuto sarà dunque Carlos Augusto.
Le certezze di Chivu
In vista della sfida al Bernabéu, la certezza per Cristian Chivu è rappresentata dal ritorno della coppia d'attacco Lautaro-Thuram dal primo minuto. A centrocampo si va verso il rientro di Calhanoglu con un ballottaggio tra Zielinski e Jones, mentre a destra si contendono una maglia Luis Henrique e Diouf per sostituire l'infortunato Spence. In difesa si scaldano Pavard e Stones, con quest'ultimo in ballottaggio con Akanji al centro del reparto al fianco del confermato Bisseck.