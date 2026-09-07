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“Niente mano. Come…”: Chivu spavaldo anche in allenamento, la frase fa il giro del web

Resistono le polemiche sull'episodio contestato dai nerazzurri a San Siro, dove i padroni di casa hanno rimontato il vantaggio del Napoli
3 min
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Ribaltato il Napoli grazie alla rete di Marcus Thuram e alla doppietta di Lautaro Martinez, viziata da due evidenti ma impunite irregolarità quali la gomitata ai danni di Rafa Marin e la violazione della regola numero 12 in materia di esultanze, gli uomini di Cristian Chivu preparano ora il debutto in Champions League, che vedrà i nerazzurri ritrovare Jose Mourinho alle ore 21 di martedì 8 settembre al Bernabeu, dove l'Inter ritorna cinque anni dopo la sconfitta contro i Blancos di Carlo Ancelotti (a decidere il risultato furono in quell'occasione le reti di Toni Kroos Marco Asensio). E sebbene il tecnico nerazzurro non avrebbe che da ritenersi fortunato a poter disporre del capitano in vista del ritorno in campionato, considerato che l'argentino era già ammonito quando ha volontariamente colpito Marin all'addome e scalato la balaustra in barba al regolamento, in casa Inter resistono le polemiche per il contestato fallo di mano in area di Stanislav Lobotka. Così, come ripreso dalle telecamere presenti all'allenamento, Chivu ha ironizzato sull'episodio della gara contro i partenopei.

"Non è mani, come Lobotka!"

"Niente mani. Come Lobotka, non è fallo di mano!", queste le parole di Chivu che hanno provocato le risate dei giocatori. Parole che dicono molto sull'atteggiamento del tecnico, che già nella conferenza precedente la sfida contro il Napoli non aveva risparmiato frecciate contro Juventus e Milan.

Il calendario dell'Inter prevede poi il ritorno a San Siro, dove lunedì 14 è atteso l'Udinese. A seguire, la trasferta all'Olimpico di sabato 19, quando i nerazzurri affronteranno la Roma. L'agenda Champions mette poi invece in programma la sfida interna contro il Brugge del 13 ottobre.

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