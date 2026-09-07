Inter, Chivu torna dal maestro Mou: "Non dimentico cosa ha fatto per me. E la Champions è bastarda"

"Noi, come le squadre del passato, abbiamo l'obbligo di continuare a scrivere pagine importanti per la storia di questo club. Tornare al Bernabeu è fantastico, è stato rinnovato e ora è ancora più bello e moderno che in passato, ci fa veramente piacere di giocare in questo stadio". Così Cristian Chivu presenta la trasferta al Bernabeu, dove l'Inter farà il suo esordio in Champions League contro gli uomini di Jose Mourinho (che Chivu ritrova inoltre da avversario dopo avere condiviso il trionfo Champions del 2010 ). I nerazzurri si presentano l'appuntamento dopo il successo in rimonta sul Napoli , ritrovando inoltre i blancos a Madrid dopo la sconfitta rimediata nel dicembre 2021 contro la formazione di Carlo Ancelotti (a decidere il risultato furono in quell'occasione le reti di Toni Kroos e Marco Asensio ). Il calendario dell'Inter prevede poi il ritorno a San Siro, dove lunedì 14 è atteso l'Udinese. A seguire, la trasferta all'Olimpico di sabato 19, quando i nerazzurri affronteranno la Roma. L'agenda Champions mette poi in programma la sfida interna contro il Brugge del 13 ottobre. Queste le parole di Chivu in conferenza stampa: "Quanto c'è di Mourinho nel mio modo di allenare? Io cerco di non copiare nessuno, sono un allenatore che finora ha maturato la sua esperienza partendo dal settore giovanile. Mourinho è stata una persona fondamentale per la mia carriera, mi ha aiutato anche in una fase molto delicata e io questo non me lo dimenticherò mai. Come si fa a vincere al Bernabeu? Noi siamo consapevoli della difficoltà per tutti di vincere qui. Sono 60 anni che l'Inter non ci riesce, ma ciò vale storicamente anche per le altre squadre. Noi vogliamo far vedere che siamo cresciuti, consapevoli che non esiste un modo ideale per affrontare il Real, dato che ha dei giocatori che ti mettono in difficoltà a prescindere dal piano gara".

" Jones e Stones ? Dico sempre che non è importante chi parte, ma i sedici giocatori che faranno parte del match. Sia contro il Napoli che contro il Cagliari abbiamo visto quanto possono essere decisivi i giocatori dalla panchina. Domani vedrete le mie scelte. Il calendario? Avrei preferito avere un giorno in più di riposo dopo una partita estenuante come quella col Napoli, ma il calendario è questo e lo sappiamo. Ormai sappiamo quanti sono i punti che servono per raggiungere i diversi obiettivi e sappiamo che bisogna affrontare tutte le squadre nel migliore dei modi".

"Bisogna chiedere a lui se desiderava che l'Inter ne vincesse un'altra. L'Inter ha raccolto tanto negli ultimi anni, tre finali europee tra Champions ed Europa League. Sono arrivate delle sconfitte, ma la Champions è bastarda e serve anche fortuna in determinati momenti. Già arrivare in finale non è affatto scontato. Cosa mi ha insegnato Mourinho? Innanzitutto è molto bravo a integrarsi nell'ambiente, a capire cosa serve e cosa bisogna fare. Si tratta di un vincente, ha la capacità di trasmettere determinate cose in specifici momenti. Ce ne sono pochi come lui, lo ha fatto vedere ovunque cosa significhi essere un vincente. Ha sempre vinto, sono sicuro che anche quest'anno farà una grande stagione".

Lautaro: "Champions un obiettivo"

Anche il capitano nerazzurro ha fatto il punto sulla sfida contro la formazione di Mourinho: "Ho sentito le sue parole. Affrontiamo una squadra con tanti campioni, ma noi abbiamo le nostre armi e giocatori che ogni anno dimostrano di essere a un livello importante. Abbiamo preparato la partita bene, recuperando energie e condizione. Sappiamo chi affrontiamo. Mbappè di sicuro è uno dei migliori attaccanti del mondo. Dipende dalla squadra che affrontiamo di volta in volta, ci regoliamo in base agli altri. Assecondare le richieste del mister è normale. L'anno scorso siamo usciti presto, ma è importante imparare dagli errori. Mi aspetto di fare il massimo e portare l'Inter più in alto possibile. La cosa più importante è la vittoria dell'Inter. Ascoltiamo certe voci, ma ho fatto tanti gol importanti prima di sabato. Io mi concentro sul lavoro di squadra, è quello che mi porto dentro da sempre. Il gruppo conta più del singolo".

Lautaro: "Mourinho merita rispetto"

"Con il Napoli è stata una partita importante, ma la strada è lunga. La Champions è un'obiettivo. Tutti sogniamo, ma non è un'ossessione. Bisogna essere tranquilli, sappiamo che ci sono squadre di grandissimo valore. Per noi è un obiettivo, da quando sono arrivato qui ripeto che dobbiamo lavorare per portare più trofei possibili all’Inter. Mourinho? In quel momento non ero all'Inter, quindi la domanda è difficile. Sicuramente merita rispetto per ciò che ha ottenuto in nerazzurro, ma noi siamo concentrati sul presente per fare il meglio contro il Real. Julian Alvarez? È un mio amico. Il suo momento attuale non è facile, ma la decisione presa è del presidente del suo club. Mi auguro che continui a farsi trovare pronto per dimostrare il livello cui ha sempre abituato. L'addio di Messi? Sapevamo che sarebbe arrivato quel momento. La notizia è stata forte, considerando ciò che Leo significa per la squadra e per tutti noi. Tutto ciò che ci ha insegnato, porterò tutto questo con me".