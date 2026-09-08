"Sono un cogl**ne", Allegri furioso e Lautaro impunito: "Digli qualcosa!". L’altra Inter-Napoli

Il Napoli avrebbe ancora la possibilità di vincerla. Neres sbaglia sotto porta e Chivu reagisce con una risata. Allegri, invece, è "schifato" dall'occasione fallita. Poi arriva l'errore ancora più clamoroso: Anguissa non riesce a segnare a porta vuota. Questa volta Max non può fare altro che ridere, ma è una risata disperata. Poi la beffa: Lautaro sigla il 3-2, Dopo il gol, Chivu corre sotto la curva. Dimarco zoppica per il problema al ginocchio, mentre Zielinski festeggia addirittura scalzo. La panchina del Napoli è ormai travolta dalla frustrazione. Allegri sintetizza così la sua rabbia: «Se sbagli tre gol così, tre gol in un tempo» . Poi arriva l'autocritica più pesante: «Sono un cogl**ne» .

Non è soltanto la rabbia per le occasioni fallite. È anche il peso della scelta tattica, di quel passaggio al 5-3-2 che il tecnico aveva esitato a effettuare e che torna inevitabilmente nei suoi pensieri. Anche un episodio apparentemente secondario fa saltare definitivamente i nervi ad Allegri. Jones esulta per una rimessa laterale conquistata e il tecnico reagisce dicendogli qualcosa e tirando un calcio a un cartellone. Ma la partita non finisce con quel gesto. Max continua a pensarci, a rimuginare sulla scelta del cambio modulo e su come sarebbe potuta andare diversamente. A San Siro non è andata in scena soltanto una rimonta. È andato in scena un vero e proprio duello tra due panchine, fatto di dettagli, letture e nervi. E, alla fine, il sorriso è rimasto dalla parte di Chivu.