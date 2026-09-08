"Sono un cogl**ne", Allegri furioso e Lautaro impunito: "Digli qualcosa!". L’altra Inter-Napoli

Un film lungo novanta minuti, con una sceneggiatura impossibile da prevedere fino all'ultimo fotogramma. Inter-Napoli è stato molto più di un 3-2, come si evince dai retroscena di Bordocam su Dazn: è stato un concentrato di tensione, nervosismo, intuizioni, errori clamorosi, proteste e scelte tattiche vissute in diretta dalle due panchine. Mentre in campo i nerazzurri completavano una rimonta pazzesca, a bordo campo Allegri e Chivu giocavano una partita parallela fatta di indicazioni urlate, gesti, cambi e reazioni. Dalle urla ad Alisson e i confronti con De Bruyne fino al «Sono un cogl**ne» pronunciato da Allegri nel momento più duro, passando per la profezia di Thuram, le proteste di Lautaro e quel cambio di modulo che Max ha continuato a rimuginare anche dopo il triplice fischio.
La carica del Napoli e i sorrisi tra Chivu e Allegri
La tensione si percepisce già prima che le squadre facciano il loro ingresso in campo. Nel tunnel, un membro dello staff del Napoli prova a scuotere i giocatori con un messaggio diretto, quasi una chiamata alle armi: «Oggi dobbiamo pensare quello che serve per la squadra. Non ce n’è più per nessuno, andiamo». Poco dopo arrivano i saluti tra i due allenatori. Chivu e Allegri si scambiano sorrisi e complimenti, in un momento di apparente tranquillità prima che la partita cominci a prendere fuoco. Tra i gesti più particolari c'è anche quello di Rrahmani. Per motivi religiosi, il difensore del Napoli beve come Yildiz, inginocchiato.
Poi il pallone comincia a rotolare e cambia tutto. Allegri è immediatamente dentro la partita. Quando Vergara si ferma per protestare, il tecnico non vuole perdere neppure un secondo e gli urla: «Gioca, gioca». Poco dopo arrivano le prime indicazioni della serata, con Max che chiede ai suoi di aumentare la gestione del pallone: «Palleggiamo un po' di più».
La partita nella partita: Alisson, Vergara e gli stop con la suola
Uno dei leitmotiv della serata diventa sorprendentemente il modo di controllare il pallone. Alisson effettua uno stop con la suola e Allegri lo nota immediatamente: «Alisson la stoppa con la suola, la deve stoppare di interno». Non è un dettaglio che il tecnico lascia passare. Anzi, la scena si ripete. Alisson effettua un altro stop di suola e Allegri perde la pazienza: si arrabbia e per poco non dà un calcio ai tabelloni. Poi va da De Bruyne e gli chiede, quasi incredulo: «Oh ma si può stoppare la palla con la suola?». Nel frattempo, anche Vergara e Alisson hanno un piccolo confronto a distanza. Il centrocampista del Napoli dice al brasiliano di andare dentro il campo, ma quest'ultimo risponde mandandoci l'italiano. Vergara fa una smorfia e non la prende molto bene.
Una scena apparentemente marginale, ma perfetta per raccontare una partita in cui ogni pallone sembra diventare motivo di discussione. Nella stessa fase arriva anche l'infortunio di Dimarco. L'esterno dell'Inter si fa male al ginocchio dopo un fallo su Vergara. Il problema si rivelerà abbastanza serio da impedirgli di essere convocato successivamente per la sfida contro il Real.
Il cooling break scatena Allegri
Uno dei momenti più interessanti arriva durante il cooling break. Allegri approfitta della pausa per intervenire direttamente sulla struttura della sua squadra. Il tecnico vuole più coraggio, più possesso e soprattutto meno passaggi all'indietro: «Sulla palla in uscita bisogna allungarli e giocarla in avanti. Quando siamo di là, bisogna muoverla da una parte all’altra. Non ci chiudiamo sulle fasce. Teniamola di più, giochiamo noi. Ali, la palla non la devi stoppare con la punta, con l’interno! Non torniamo indietro. E poi abbiamo una postura che è così (fa il gesto di una persona rannicchiata ndr), così cazzo (e poi mostra il petto in fuori ndr)». Dall'altra parte Chivu dà una consegna altrettanto precisa, insistendo sul versante destro: «Andiamo da questa parte (insistendo sul versante destro ndr)». Le due panchine stanno già cercando di indirizzare una gara che, col passare dei minuti, diventerà sempre più imprevedibile.
Il dialogo tra Allegri e De Bruyne e il siparietto di Chivu
Chivu non è completamente soddisfatto di Pio Esposito. Il tecnico dell'Inter prende una decisione già nel corso del primo tempo e lo comunica chiaramente: «Metto Marcus all’intervallo». E diventa realtà. Thuram entra nella ripresa. Anche Allegri, intanto, continua a intervenire sui suoi. Dopo un gol sbagliato da Anguissa, non quello clamoroso del finale, il tecnico si rivolge a De Bruyne e gli dice: «Bisogna fare gol». Il belga risponde con una smorfia. È il volto della frustrazione di un Napoli che ha le occasioni per fare male, ma non riesce a capitalizzarle. In un altro momento Chivu dà palla a Spinazzola per una rimessa laterale e poi si mette a contare come fanno ormai gli arbitri, scandendo il conto alla rovescia: 5, 4, 3... Anche questi piccoli dettagli raccontano la tensione crescente.
Il Napoli segna, Barella protesta e Hojlund esulta
Dopo il tocco di mano di Lobotka nella sua area e il gol di Politano, dall'Inter arriva immediatamente la protesta di Barella: «Ma è mano clamoroso». Allegri, invece, pensa già alla disposizione dei suoi. Il tecnico si infuria con Lobotka e gli chiede di occupare meglio la zona centrale: «Deve venir dentro, coprire centralmente». Il Napoli riesce comunque a trovare la rete del raddoppio e, quando Hojlund segna, Spinazzola gli urla: «Bravo animale». La squadra di Allegri sembra avere la partita nelle proprie mani, ma l'Inter non molla.
Allegri perde la pazienza e Lautaro litiga con tutti
Il gol di Lautaro dopo pochi minuti cambia l'atmosfera. Allegri reagisce immediatamente: «Come si fa a prendere un gol così». Il tecnico decide di fare i cambi e si toglie la giacca. È il segnale di una partita che sta sfuggendo al controllo. Anche il Toro vive una fase particolarmente nervosa. Dopo un fallo fischiato contro di lui, l'argentino protesta a lungo mandando anche a quel paese l'arbitro Sozza, che poco prima lo aveva ammonito. Jones prova a calmarlo, ma Lautaro continua e arriva anche una gomitata a Rafa Marin. Al cooling break la questione non è ancora chiusa. Lautaro continua a protestare e si rivolge a Kolarov: «Digli qualcosa». Kolarov al contrario cerca di riportarlo alla ragione: «Sei ammonito, mi dai retta? Lascialo stare».Sono minuti incandescenti, con ogni decisione arbitrale capace di generare una nuova discussione.
Il dubbio di Allegri con Badiashile e la profezia che si avvera
Poi arriva il palo di Thuram. Allegri decide di intervenire e inserisce Badiashile, passando a una linea a cinque. Ma prima di completare il cambio succede qualcosa di particolare: il tecnico ha un presentimento, ferma la sostituzione per qualche istante e sembra riflettere sulla scelta. Alla fine Badiashile entra e il Napoli passa al 5-3-2. Dall'altra parte, Thuram sembra invece conoscere già il finale. Prima di entrare aveva detto: «Segno e faccio gol». E mantiene la promessa. Il francese trova la rete e l'Inter completa la rimonta. Allegri protesta immediatamente per la presenza di un giocatore azzurro a terra: «C’è uno in area a terra (riferendosi a Rrahmani ndr)». Poi si accorge dell'errore di Badiashile e dice: «Lo sapevo». È il momento nel quale il presentimento avuto pochi istanti prima sembra materializzarsi davanti ai suoi occhi.
Gli errori sotto porta, la disperazione di Max e il finale folle
Il Napoli avrebbe ancora la possibilità di vincerla. Neres sbaglia sotto porta e Chivu reagisce con una risata. Allegri, invece, è "schifato" dall'occasione fallita. Poi arriva l'errore ancora più clamoroso: Anguissa non riesce a segnare a porta vuota. Questa volta Max non può fare altro che ridere, ma è una risata disperata. Poi la beffa: Lautaro sigla il 3-2, Dopo il gol, Chivu corre sotto la curva. Dimarco zoppica per il problema al ginocchio, mentre Zielinski festeggia addirittura scalzo. La panchina del Napoli è ormai travolta dalla frustrazione. Allegri sintetizza così la sua rabbia: «Se sbagli tre gol così, tre gol in un tempo». Poi arriva l'autocritica più pesante: «Sono un cogl**ne».
Non è soltanto la rabbia per le occasioni fallite. È anche il peso della scelta tattica, di quel passaggio al 5-3-2 che il tecnico aveva esitato a effettuare e che torna inevitabilmente nei suoi pensieri. Anche un episodio apparentemente secondario fa saltare definitivamente i nervi ad Allegri. Jones esulta per una rimessa laterale conquistata e il tecnico reagisce dicendogli qualcosa e tirando un calcio a un cartellone. Ma la partita non finisce con quel gesto. Max continua a pensarci, a rimuginare sulla scelta del cambio modulo e su come sarebbe potuta andare diversamente. A San Siro non è andata in scena soltanto una rimonta. È andato in scena un vero e proprio duello tra due panchine, fatto di dettagli, letture e nervi. E, alla fine, il sorriso è rimasto dalla parte di Chivu.
Un film lungo novanta minuti, con una sceneggiatura impossibile da prevedere fino all'ultimo fotogramma. Inter-Napoli è stato molto più di un 3-2, come si evince dai retroscena di Bordocam su Dazn: è stato un concentrato di tensione, nervosismo, intuizioni, errori clamorosi, proteste e scelte tattiche vissute in diretta dalle due panchine. Mentre in campo i nerazzurri completavano una rimonta pazzesca, a bordo campo Allegri e Chivu giocavano una partita parallela fatta di indicazioni urlate, gesti, cambi e reazioni. Dalle urla ad Alisson e i confronti con De Bruyne fino al «Sono un cogl**ne» pronunciato da Allegri nel momento più duro, passando per la profezia di Thuram, le proteste di Lautaro e quel cambio di modulo che Max ha continuato a rimuginare anche dopo il triplice fischio.
La carica del Napoli e i sorrisi tra Chivu e Allegri
La tensione si percepisce già prima che le squadre facciano il loro ingresso in campo. Nel tunnel, un membro dello staff del Napoli prova a scuotere i giocatori con un messaggio diretto, quasi una chiamata alle armi: «Oggi dobbiamo pensare quello che serve per la squadra. Non ce n’è più per nessuno, andiamo». Poco dopo arrivano i saluti tra i due allenatori. Chivu e Allegri si scambiano sorrisi e complimenti, in un momento di apparente tranquillità prima che la partita cominci a prendere fuoco. Tra i gesti più particolari c'è anche quello di Rrahmani. Per motivi religiosi, il difensore del Napoli beve come Yildiz, inginocchiato.
Poi il pallone comincia a rotolare e cambia tutto. Allegri è immediatamente dentro la partita. Quando Vergara si ferma per protestare, il tecnico non vuole perdere neppure un secondo e gli urla: «Gioca, gioca». Poco dopo arrivano le prime indicazioni della serata, con Max che chiede ai suoi di aumentare la gestione del pallone: «Palleggiamo un po' di più».