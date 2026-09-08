"Ma perché lo nominate?", Chivu difende e rilancia: "Grande partita dell’Inter"

Debutto in Champions amaro per l'Inter, che esce dal Bernabeu sconfitta per 2-1 . Sono le reti di Mbappé e Valverde a regalare la prima gioia europea della stagione al Real Madrid di Mourinho . Un risultato maturato soprattutto nel primo tempo e causato da due gravi errori in impostazione commessi dai nerazzurri, prima da Jones poi da Martinez: quest'ultimo si è fatto perdonare nella ripresa con diverse parate decisive. Nel finale è stato Carlos Augusto ad accorciare le distanze per i nerazzurri. Esordio pieno di rimpianti per i ragazzi di Chivu, attesi nel prossimo turno dall'impegno casalingo contro il Bruges. Al termine della gara ha commentato la prestazione dei suoi il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu .

"Non sono arrabbiato per niente, sono felice del coraggio e la personalità mostrata dalla mia squadra. Gli errori fanno parte del gioco, a me interessa la reazione, abbiamo fatto una bella prestazione , cercare di essere dominanti al Bernabeu mi rende felice e ottimista per il futuro e l'identità di questa squadra. Sapevamo le loro qualità ma siamo rimasti in gara fino alla fine e ci prendiamo la prestazione, non abbiamo speculato bensì cercato di andare a viso aperto". Queste alcune delle dichiarazioni rilasciati da Chivu al termine della gara ai microfoni di Sky Sport.

Su Martinez: "Perché dovete nominarlo?" E su Mourinho...

"Martinez? Perché dovete nominarlo?! A me interessa la reazione, la sua reazione è stata di alto livello perché ha fatto salvataggi importanti". Ha tuonato così il tecnico nerazzurro sul portiere dell'Inter. Si è poi soffermato sul suo ex allenatore da calciatore, Josè Mourinho: "Gli voglio un bene della madonna per quello che abbiamo fatto insieme e per la fiducia che mi ha dato nei momenti difficili e per come si è comportato con me e la mia famiglia, gli auguro il meglio."

"Perché ho tolto Carlos Augusto? Era stanco, però sono contento di quello che hanno fatto gli esterni, propositivi, poi lui ha coronato con il gol, ma anche Diouf ha avuto il coraggio e la personalità nell'1 contro 1 con uno dei migliori terzini al mondo, è stato attento anche in fase difensiva. Abbiamo fatto una grande partita che mi dà tanta fiducia per il nostro futuro" ha concluso Chivu.