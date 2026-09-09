“Stai zitto” a Barella e la risposta a Lautaro che simula: Huijsen gigante Real

Huijsen gigante del Real Madrid. La prova del difensore, ex Juve, contro l'Inter è stata di quelle monumentali per qualità, attenzione e personalità. La cura Mourinho lo sta rigenerando dopo una stagione vissuta un po' da spettatore, mentre con il portoghese sono cinque gare da titolare e la risposta sul campo è stata sempre molto positiva. Alla prima in Champions della nuova annata non ha steccato nonostante l'avversario e una pressione, da parte del Bernabeu, molto elevata. Tantissima personalità per il classe 2005 spagnolo che si è tradotta anche nella difesa dei colori blancos andando contro Barella e Lautaro Martinez.

Huijsen zittisce Barella e spegne Lautaro Personalità abbiamo detto. Sì, perchè nel corso della partita Huijsen ha gestito la difesa con maturità ed esperienza e, soprattutto, ha mostrato di avere anche la testa per ribattere alle parole e ai gesti degli avversari. Non si è fatto intimidire nonostante l'esperienza dei nerazzurri sia ben più elevata. Un paio di episodi su tutti: la replica a Barella che protestava indemoniato, con l'indice davanti alla faccia e lo "stai zitto" in perfetto italiano. Un segnale forte da parte di Huijsen che ha spiegato bene la sua forte personalità e non solo per quanto riguarda il gioco. Non solo con Barella, perché Huijsen ha replicato senza problemi anche a Lautaro Martinez.

Il difensore spagnolo è andato a contrastare il capitano nerazzurro verso la linea laterale entrando deciso e pulito sul pallone per stoppare la ripartenza dell'Inter. Un contrasto chiaro, con l'argentino ad abbassare la testa in gioco pericoloso e poi a tuffarsi a terra simulando di aver subito un colpo sul viso, il tutto mentre Huijsen caricava anche il pubblico. Poco dopo l'attaccante si è rialzato andando a cercare minaccioso il classe 2005 che non si è scomposto e gli è andato muso a muso. Situazione che è poi costata un cartellino giallo per entrambi, ma ha visto l'argentino continuare a pizzicare Dean ma lui non si è scomposto, si è rimsso al centro della difesa e ha continuato a giocare con determinazione. Da vero leader della difesa del Real Madrid. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE