Oaktree vuole l'Inter franchising: quaranta milioni per la multiproprietà

L’Inter è pronta a entrare nel mondo delle multiproprietà. In Italia sarebbero vietate - i casi di De Laurentiis e Lotito confermano la facilità di deroghe -, ma all’estero sono da tempo la nuova frontiera dei fondi, sempre più padroni del pallone. Più che l’Inter, sarebbe infatti Oaktree (di recente confluito in Brookfield) ad acquisire un club satellite, in un’operazione in piena sintonia con la parte sportiva del club, dal presidente Beppe Marotta al nuovo direttore sportivo Dario Baccin. Il budget stanziato è di 30-40 milioni di euro, i territori nel mirino sono i campionati a cui ha già guardato chi controlla più club in giro per il pianeta: belga, portoghese, olandese e - più probabilmente - la seconda divisione spagnola. Per l’Inter, sarebbe una novità internazionale in una galassia fin qui domestica, dato che i nerazzurri l’anno scorso hanno varato l'Under 23: l’idea era già stata d’attualità ai tempi di Suning - che addirittura avrebbe voluto costruire una rete di club satelliti - ma poi non se ne fece nulla. I vantaggi sono numerosi, sia economici sia sportivi: una posizione di vantaggio nel mercato di riferimento e la possibilità - al netto delle varie limitazioni sui prestiti - di un ulteriore canale privilegiato per i giovani.

Roma, Milan e Parma già lo fanno. Il City ha il Palermo Gli esempi più noti sono due: il City Football Group e Red Bull. Entrambe le galassie hanno una chiara squadra di riferimento - rispettivamente il Manchester City e il Lipsia - ma nel tempo hanno aumentato su scala globale il proprio campo di azione. Il City, per esempio, controlla il Palermo. Gli esempi non mancano nemmeno in Serie A: la famiglia Friedkin, tramite la holding Pursuit Sports, controlla la Roma (che ne è il fulcro), ma anche Everton e Cannes. RedBird, oltre al Milan, ha nel proprio portfolio il Tolosa; il Krause Group, proprietario del Parma, ha acquisito la quota di maggioranza del portoghese Casa Pia. All’estero ci sono ancora BlueCo (Chelsea e Strasburgo), Ineos (Manchester United, Nizza e Losanna) e diversi conglomerati grandi o piccoli.

Champions League L'assedio Real, Huijsen zittisce e l'Inter diventa nervosa: al Bernabeu vince Mourinho Quanto alle norme, la Fifa sostanzialmente non ne ha: l’unica è nel regolamento del Mondiale per Club, che vieta la partecipazione a due club dello stesso gruppo, e infatti nel 2025 è stato escluso il Leon per evitare la compresenza con il Pachuca. Ben diverso il quadro Uefa: oggi i regolamenti delle competizioni europee vietano che due società con lo stesso controllante partecipino allo stesso torneo, ma per esempio possono competere in due coppe diverse. Quanto ai trasferimenti tra club dello stesso gruppo, non sono vietati ma sono considerati operazioni tra parti correlate, con una serie di restrizioni e correttivi per evitare plusvalenze fittizie.