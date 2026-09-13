Calciomercato Inter, Baccin e gli intoccabili: autunno caldissimo. Ausilio da De Zerbi

Dimarco, Carlos Augusto e pure Calhanoglu: sarà un autunno caldo. Quando il 2 settembre Dario Baccin è stato promosso dall’Inter al ruolo di direttore sportivo, sapeva che sarebbero giunti mesi intensi sulla questione rinnovi di contratto. In estate il dirigente nerazzurro, insieme al suo ex “capo” Ausilio, aveva condotto in porto due importanti trattative, al di là del prolungamento per una stagione di Mkhitaryan: il 29 luglio era stato allungato il contratto di Bisseck fino al 2031, blindando così il tedesco osservato dal Bayern Monaco; mentre il primo settembre, di fatto l’ultimo giorno di lavoro di Ausilio, era arrivata la tanto attesa firma di Pio Esposito (anche se il rinnovo fino al 2032 è stato ufficializzato poi il 6 settembre), per il quale l’Inter aveva respinto a inizio estate diversi sondaggi e proposte in arrivo dalla Premier. Adesso toccherà ad altri tre giocatori, due titolarissimi e il jolly buono per tutte le occasioni. Dimarco (che proprio il 2 settembre aveva “chiamato” il club, “Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse dopo la stagione dello scorso anno”) e Carlos Augusto sono operazioni che Baccin ha già avviato con contatti diretti e non solo con gli agenti dei due giocatori, rispettivamente Arturo Canales (martedì a Madrid prima del match col Real) e Giuseppe Riso. Per altro entrambi hanno accordi fino al 2028, visto che l’Inter con l’esterno azzurro sfrutterà l’opzione in proprio favore per prolungare l’intesa in scadenza nel 2027 di dodici mesi. Dunque con i due mancini il nodo principale è legato all’adeguamento di contratto piuttosto che al prolungamento tout-court peraltro pure quello previsto. Con Dimarco - tornato ieri in gruppo e a disposizione per la gara con l'Udinese di domani, anche se dovrebbe partire dalla panchina in vista della trasferta a Roma sabato 19 - che attualmente percepisce 4 milioni netti (dovrebbe salire a 5 più bonus) e Carlos Augusto che dovrebbe salire da 2,2 a 3,3.
Calhanoglu, la novità per il rinnovo
La novità delle ultime ore riguarda un approccio con Gordon Stipic, procuratore storico di Calhanoglu. Il regista, dopo l’ennesima estate con tanti rumors che in patria lo hanno visto abbinato al solito Galatasaray, è rimasto a Milano ed è ancora un punto fermo dello scacchiere di Chivu, unico per caratteristiche e fra le ragioni per cui il tecnico fatica a "lasciare" il 3-5-2. Il suo contratto, però, scade nel 2027 e lo stesso giocatore in estate aveva dichiarato di ambire a un rinnovo (“non c’è stato alcun contatto, vedremo cosa succederà”).
Calhanoglu a febbraio compirà 33 anni ed è reduce da due stagioni con diversi problemi muscolari. L'Inter si è voluta prendere del tempo e secondo la politica di Oaktree difficilmente proporrà un rinnovo pluriennale al turco, anzi, è possibile che per rimanere insieme, il club chieda anche una "revisione" verso il basso dell'ingaggio da 6.5 milioni. Il contatto (incontro?) che Baccin avrà con Stipic nei prossimi giorni servirà proprio a capire le idee del turco e capire se si potrà trovare un punto di incontro per continuare a braccetto almeno fino al 2028.
Ausilio-Tottenham: passi avanti
Piero Ausilio e l’Inghilterra, un feeling che potrebbe finalmente sfociare in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane o comunque entro la fine di questo 2026. Dopo aver detto addio a inizio settembre al club della sua vita - il dirigente di Cinisello era approdato in nerazzurro 28 anni fa -, adesso Ausilio si sta godendo alcuni giorni di vacanza per ricaricare le pile e valutare quale possa essere il prossimo capitolo della sua vita. Già nelle ore successive alla rescissione del contratto con l’Inter, originariamente in scadenza nel giugno 2027, si erano sparse voci su un possibile sbarco in Premier League, meta preferita da Ausilio rispetto all’Arabia Saudita (proprio nel settembre di un anno fa era stato accostato all’Al Hilal di Inzaghi). In fondo l’ex ds nerazzurro già negli anni passati era stato contattato da alcuni intermediari che lo avevano sondato per un eventuale arrivo al Tottenham, dove Ausilio godeva della considerazione dello storico presidente del club di Londra, Daniel Levy.
De Zerbi aspetta Ausilio
Non potendo arrivare a lui, il Tottenham aveva poi optato per un altro uomo mercato italiano, Fabio Paratici. Levy dal settembre del 2025 non è più il numero uno del Tottenham, ma evidentemente il profilo di Ausilio è rimasto sulle scrivanie dei dirigenti degli Spurs. A “spingere” per l’arrivo a Londra dell’ex ds dell’Inter c’è poi un amico di vecchia data come Roberto De Zerbi. Il tecnico e Ausilio si conoscono e stimano da tempo, tant’è che il secondo negli anni scorsi avrebbe voluto portare l’allenatore all’Inter. Non potendosi "sposare" a Milano, i due hanno fatto comunque affari: l'estate scorsa quando De Zerbi era a Marsiglia, Ausilio prese Luis Henrique, mentre ad agosto ha comprato Spence dal Tottenham. A tessere la tela per portare Ausilio a Londra sta poi lavorando un agente internazionale vicino proprio a De Zerbi, i contatti fra le parti sono costanti. Insomma, il futuro di Ausilio potrebbe essere davvero in Inghilterra.
Dimarco, Carlos Augusto e pure Calhanoglu: sarà un autunno caldo. Quando il 2 settembre Dario Baccin è stato promosso dall’Inter al ruolo di direttore sportivo, sapeva che sarebbero giunti mesi intensi sulla questione rinnovi di contratto. In estate il dirigente nerazzurro, insieme al suo ex “capo” Ausilio, aveva condotto in porto due importanti trattative, al di là del prolungamento per una stagione di Mkhitaryan: il 29 luglio era stato allungato il contratto di Bisseck fino al 2031, blindando così il tedesco osservato dal Bayern Monaco; mentre il primo settembre, di fatto l’ultimo giorno di lavoro di Ausilio, era arrivata la tanto attesa firma di Pio Esposito (anche se il rinnovo fino al 2032 è stato ufficializzato poi il 6 settembre), per il quale l’Inter aveva respinto a inizio estate diversi sondaggi e proposte in arrivo dalla Premier. Adesso toccherà ad altri tre giocatori, due titolarissimi e il jolly buono per tutte le occasioni. Dimarco (che proprio il 2 settembre aveva “chiamato” il club, “Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse dopo la stagione dello scorso anno”) e Carlos Augusto sono operazioni che Baccin ha già avviato con contatti diretti e non solo con gli agenti dei due giocatori, rispettivamente Arturo Canales (martedì a Madrid prima del match col Real) e Giuseppe Riso. Per altro entrambi hanno accordi fino al 2028, visto che l’Inter con l’esterno azzurro sfrutterà l’opzione in proprio favore per prolungare l’intesa in scadenza nel 2027 di dodici mesi. Dunque con i due mancini il nodo principale è legato all’adeguamento di contratto piuttosto che al prolungamento tout-court peraltro pure quello previsto. Con Dimarco - tornato ieri in gruppo e a disposizione per la gara con l'Udinese di domani, anche se dovrebbe partire dalla panchina in vista della trasferta a Roma sabato 19 - che attualmente percepisce 4 milioni netti (dovrebbe salire a 5 più bonus) e Carlos Augusto che dovrebbe salire da 2,2 a 3,3.
Calhanoglu, la novità per il rinnovo
La novità delle ultime ore riguarda un approccio con Gordon Stipic, procuratore storico di Calhanoglu. Il regista, dopo l’ennesima estate con tanti rumors che in patria lo hanno visto abbinato al solito Galatasaray, è rimasto a Milano ed è ancora un punto fermo dello scacchiere di Chivu, unico per caratteristiche e fra le ragioni per cui il tecnico fatica a "lasciare" il 3-5-2. Il suo contratto, però, scade nel 2027 e lo stesso giocatore in estate aveva dichiarato di ambire a un rinnovo (“non c’è stato alcun contatto, vedremo cosa succederà”).
Calhanoglu a febbraio compirà 33 anni ed è reduce da due stagioni con diversi problemi muscolari. L'Inter si è voluta prendere del tempo e secondo la politica di Oaktree difficilmente proporrà un rinnovo pluriennale al turco, anzi, è possibile che per rimanere insieme, il club chieda anche una "revisione" verso il basso dell'ingaggio da 6.5 milioni. Il contatto (incontro?) che Baccin avrà con Stipic nei prossimi giorni servirà proprio a capire le idee del turco e capire se si potrà trovare un punto di incontro per continuare a braccetto almeno fino al 2028.