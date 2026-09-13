Calciomercato Inter, Baccin e gli intoccabili: autunno caldissimo. Ausilio da De Zerbi

Dimarco, Carlos Augusto e pure Calhanoglu: sarà un autunno caldo. Quando il 2 settembre Dario Baccin è stato promosso dall’Inter al ruolo di direttore sportivo, sapeva che sarebbero giunti mesi intensi sulla questione rinnovi di contratto. In estate il dirigente nerazzurro, insieme al suo ex “capo” Ausilio, aveva condotto in porto due importanti trattative, al di là del prolungamento per una stagione di Mkhitaryan: il 29 luglio era stato allungato il contratto di Bisseck fino al 2031, blindando così il tedesco osservato dal Bayern Monaco; mentre il primo settembre, di fatto l’ultimo giorno di lavoro di Ausilio, era arrivata la tanto attesa firma di Pio Esposito (anche se il rinnovo fino al 2032 è stato ufficializzato poi il 6 settembre), per il quale l’Inter aveva respinto a inizio estate diversi sondaggi e proposte in arrivo dalla Premier. Adesso toccherà ad altri tre giocatori, due titolarissimi e il jolly buono per tutte le occasioni. Dimarco (che proprio il 2 settembre aveva “chiamato” il club, “Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse dopo la stagione dello scorso anno”) e Carlos Augusto sono operazioni che Baccin ha già avviato con contatti diretti e non solo con gli agenti dei due giocatori, rispettivamente Arturo Canales (martedì a Madrid prima del match col Real) e Giuseppe Riso. Per altro entrambi hanno accordi fino al 2028, visto che l’Inter con l’esterno azzurro sfrutterà l’opzione in proprio favore per prolungare l’intesa in scadenza nel 2027 di dodici mesi. Dunque con i due mancini il nodo principale è legato all’adeguamento di contratto piuttosto che al prolungamento tout-court peraltro pure quello previsto. Con Dimarco - tornato ieri in gruppo e a disposizione per la gara con l'Udinese di domani, anche se dovrebbe partire dalla panchina in vista della trasferta a Roma sabato 19 - che attualmente percepisce 4 milioni netti (dovrebbe salire a 5 più bonus) e Carlos Augusto che dovrebbe salire da 2,2 a 3,3.