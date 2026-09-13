Chivu non ci sta: "L'Inter a Madrid ha perso una grande opportunità. Dimarco sta bene, Spence..."

Su Calhanoglu e Diouf

"Come preservare Calhanoglu? Lui ha fatto il Mondiale, è andato al Mondiale da infortunato perché ha saltato le ultime partite. Ha saltato la finale di Coppa Italia, arrivando al Mondiale con quel problema che si portava dietro. Ha giocato solo due partite al Mondiale, poi ha avuto un mese di vacanza e sappiamo tutti le critiche nei suoi confronti e degli altri giocatori della Turchia. Ha avuto una vacanza lunga. La nostra premura è mettere in condizione tutti quelli che hanno fatto il Mondiale e saltato una parte della preparazione. Diouf? Sto cercando di metterlo in condizione prima possibile, perché l’obiettivo è di arrivare a 80’ di grande qualità al posto di 60’. Vale per lui, ma per tutti. Più dura lui, meglio è per tutta la squadra. Appena vede la porta ha questa spensieratezza nel cercare di saltare l’uomo, quella destabilizza e abbassa la linea difensiva. Ci dà una soluzione in più sotto questo punto di vista. Poi ci saranno momenti in cui il piano sarà diverso, serviranno altre cose da quel lato, ma per come lui si è messo a disposizione del gruppo non gli possiamo rimproverare nulla. Siamo felici della sua crescita e di quello che sta facendo", ha aggiunto Chivu.