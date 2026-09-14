Chivu: "Brutto inizio colpa della Champions. L'Inter non è perfetta e non vuole esserlo. Con la Roma..."

L'Inter va sotto di due gol, dà il via alla rimonta e supera l'Udinese a San Siro per 5-3. Sono Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito e Bonny a mettere la firma sulla partita, dopo l'iniziale uno-due siglato da Abankwah ed Ekkelenkamp. Un match che definire all'insegna del gol è dire poco, con i nerazzurri che agganciano la vetta della classifica al pari della Roma al termine di una partita pirotecnica e soprattutto dopo la seconda rimonta consecutiva - quella alla scorsa giornata inflitta al Napoli - che ha permesso agli uomini di Chivu di conquistare tre punti di fondamentale importanza in vista del big match all'Olimpico contro la squadra di Gasperini in programma la prossima settimana. Al termine della gara hanno commentato la prestazione dei rispettivi club Cristian Chivu e Kosta Runjaic.

Chivu: "Nostra rosa ci permette di mantenere un livello alto" "Abbiamo una rosa che ci permette di mantenere un livello alto. Nei primi 25 minuti ci abbiamo messo poca energia e loro sono stati bravi a sfruttare le nostre leggerezze. Siamo però stati in gara e c'è stata la reazione. L'orgoglio è venuto fuori nei momenti di difficoltà. Devo però valutare anche quello che non ha funzionato. Un po' me l'aspettavo, la Champions ti succhia tante energie". Queste le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria dell'Inter sull'Udinese. "L'Udinese ci ha affrontato a viso aperto. Qualche rischio ce lo prendiamo perché siamo costretti a fare questo tipo di gioco, che a me piace - aggiunge il tecnico nerazzurro - Sul 2-2 ho visto una riaggressione fatta bene. Non siamo perfetti e non vogliamo esserlo. Bisogna continuare a lavorare perché la stagione è ancora lunga. Abbiamo vinto due trofei nella passata stagione, ma il passato è passato. Ora abbiamo 6 punti in più dopo 4 giornate."

"Contro la Roma cercheremo di..." Il tecnico dell'Inter ha proseguito: "Stiamo cercando di coinvolgere tutti i giocatori, che per noi sono tutti importanti. Sono preoccupato per lo spazio che non sono riuscito a dare a Bisseck e Sucic. Devo scegliere bene, senza perdere equilibrio e qualità". Alla prossima c'è lo scontro diretto con la Roma, con cui l'Inter condivide la testa della classifica. "Contro la Roma cercheremo di mantenere la nostra identità. Potremmo andare in difficoltà anche in futuro. Va trovato il giusto equilibrio senza perdere la voglia e la qualità di questo gruppo. Stiamo cercando di mettere in condizione giocatori che non hanno fatto una preparazione ottimale. Ci sarà una lunga sosta di tre settimane e mi rimarranno forse tre giocatori", chiosa Chivu.