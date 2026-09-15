Calhanoglu infortunato, salterà Roma-Inter: l’esito degli esami e quando può tornare in campo

In casa Inter arriva il verdetto sull'infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, dopo aver saltato la partita di ieri contro l'Udinese, "si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami - comunica l'Inter sul proprio sito ufficiale - hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni".
Niente Roma, il rientro slitta a dopo la sosta
Tegola per Cristian Chivu, che dovrà rinunciare a Calhanoglu nello scontro diretto con la Roma di sabato 19 settembre. La buona notizia per i nerazzurri è che dopo il match dell'Olimpico ci saranno tre settimane di sosta per le Nazionali, che consentiranno al turco di recuperare e fissare come data di rientro il 10 ottobre, quando l'Inter ospiterà il Parma.