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Calhanoglu infortunato, salterà Roma-Inter: l’esito degli esami e quando può tornare in campo

Il centrocampista turco non prenderà parte allo scontro diretto dell'Olimpico di sabato 19 settembre
2 min
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Calhanoglu infortunato, salterà Roma-Inter: l’esito degli esami e quando può tornare in campo© Inter via Getty Images
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In casa Inter arriva il verdetto sull'infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, dopo aver saltato la partita di ieri contro l'Udinese, "si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami - comunica l'Inter sul proprio sito ufficiale - hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni".

Niente Roma, il rientro slitta a dopo la sosta

Tegola per Cristian Chivu, che dovrà rinunciare a Calhanoglu nello scontro diretto con la Roma di sabato 19 settembre. La buona notizia per i nerazzurri è che dopo il match dell'Olimpico ci saranno tre settimane di sosta per le Nazionali, che consentiranno al turco di recuperare e fissare come data di rientro il 10 ottobre, quando l'Inter ospiterà il Parma.

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