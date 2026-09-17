Lautaro Martinez verso Roma-Inter: i numeri all'Olimpico e contro Gasperini parlano chiaro

MILANO - Uno stadio amico per ripartire dopo 90 minuti di riposo. L’ultima volta che Lautaro Martinez aveva seguito dalla panchina una gara intera era stato il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. E oggi quel ricordo non è un pensiero piacevole, visto l’Argentina perse per 1-0 ai supplementari la finale del Mondiale che proprio il “Toro”, col suo colpo di testa al 92’ della semifinale contro l’Inghilterra, aveva regalato alla Selección. Una ferita nel cuore di Lautaro quella esclusione di Scaloni, a differenza di quella di lunedì a San Siro, quando alle spalle di Chivu ha guardato i suoi compagni rimontare l’Udinese e imporsi per 5-3. Novanta minuti seduto per rifiatare dopo quattro gare di fila da titolare, le ultime due dove aveva speso tantissimo a livello fisico rimanendo sul terreno di gioco fino alla fine, quella col Napoli - dove aveva contribuito alla rimonta vincente con una doppietta - e quella col Real Madrid. Adesso Lautaro è pronto a rimettere la fascia al braccio e guidare l’Inter allo scontro diretto di sabato contro la Roma all’Olimpico, uno stadio, un avversario e un allenatore che all’argentino hanno spesso regalato sorrisi.
Il "Toro" ride, Gasp meno
In questi casi più che le parole, fanno i numeri. E quelli di Lautaro all’Olimpico sono pazzeschi. Certo, ci sono delle sconfitte da ricordare, ma sono tutte arrivate contro la Lazio, ben tre fra il campionato ’19-20 e il ’22-23. Poi si può serenamente affermare che lo stadio della Capitale sia amico di Lautaro, un palcoscenico dove l’attaccante argentino ha saputo più volte esaltarsi, in particolare contro la Roma. Lautaro ha affrontato i giallorossi in casa loro sette volte ed è ancora imbattuto: tre pareggi, quindi quattro vittorie di fila dalla stagione '22-23, con l’Inter che ha realizzato in queste ultime quattro gare 8 reti, subendone solo 2. Il 20 ottobre 2024 fu proprio lui a firmare il successo per 1-0 contro la squadra allora allenata da Juric. All'Olimpico Lautaro ha segnato in campionato 5 reti, una alla Roma e quattro alla Lazio, ma il bottino sale a 8 se si considerano anche i gol realizzati in due finali di Coppa Italia, entrambe vinte, entrambe marchiate dal 10 nerazzurro: l'ultima, la più recente, il 13 maggio contro la Lazio (suo il 2-0 dopo l'iniziale autore di Marusic), la precedente il 24 maggio 2023, quando con una doppietta ribaltò la Fiorentina passata in vantaggio con Nico Gonzalez. A questo conteggio, va poi aggiunta una terza Coppa Italia vinta sempre all'Olimpico, contro la Juventus, nella stagione '21-22. A completare l'opera, c'è poi l'incrocio con Gasperini, allenatore contro cui Lautaro Martinez, in campo, non ha mai perso: 16 partite, 12 vittorie e 4 pareggi con ben 9 reti segnate. Il "Toro" ride, Gasp meno.
La carta Thuram
E il tecnico giallorosso - che con l'Inter non vince dall'11 novembre 2018 - dovrà preoccuparsi anche del partner di Lautaro, ovvero Marcus Thuram. L'ultima volta che Inter e Roma si sono affrontate è stato il 5 aprile a San Siro, una partita che i nerazzurri vinsero con forza 5-2, una gara che Chivu e i dirigenti dell'Inter hanno identificato come quella chiave per la vittoria dello scudetto. In quel match Lautaro segnò una doppietta su due assist di Thuram, ma pure il francese mise il suo timbro sulla partita con una rete di testa su calcio d'angolo. Thuram che all'Olimpico ha già segnato alla Roma il 29 ottobre 2023. Stadio amico, si diceva…
Chivu ritrova pure Dimarco
A osservare le sue statistiche di inizio campionato, viene quasi da storcere il naso: 1 assist - per il gol di Lautaro che ha aperto la rimonta sul Napoli -, nessun gol e un lieve infortunio al ginocchio che l’ha costretto a saltare la sfida del Santiago Bernabéu tra Real Madrid e Inter. Se vengono fatte le pulci ai numeri di Federico Dimarco in questo avvio di stagione, in fondo, è perché la colpa è solo sua. Colpa di un campionato ’25-26 da record, da 7 gol e soprattutto 18 assist, primato di sempre da quando questo fondamentale è tenuto di conto dagli analisti. Fatto sta che a Roma sabato alle 18 non tornerà titolare solo Lautaro Martinez, ma anche l’mvp del campionato scorso, l’uomo copertina dello scudetto nerazzurro. Dimarco dopo aver saltato la trasferta al Bernabeu, lunedì contro l’Udinese ha fatto il tagliando giocando gli ultimi 20 minuti e all’Olimpico riprenderà il suo posto ben occupato nelle due gare con Real e friulani da Carlos Augusto, autore di due reti. In attesa di sedersi al tavolo con la società per rivedere l'ingaggio da 4 milioni del contratto in scadenza nel 2028, Dimarco tornerà a ispirare il gioco sulla fascia sinistra. Stamani sarà regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti, a differenza di Spence (lavora ancora a parte e durante completerà la sua fare di riatletizzazione), Calhanoglu (risentimento all'adduttore destro, potrebbe tornare a disposizione a fine settembre, dunque per giocare un paio di gare con la Turchia) e Stones, che oggi si sottoporrà agli esami per valutare il problema ai flessori della coscia sinistra. Per il difensore inglese il rischio che si tratti di una lesione, è alto, con stop a quel punto di almeno un mese.
MILANO - Uno stadio amico per ripartire dopo 90 minuti di riposo. L’ultima volta che Lautaro Martinez aveva seguito dalla panchina una gara intera era stato il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. E oggi quel ricordo non è un pensiero piacevole, visto l’Argentina perse per 1-0 ai supplementari la finale del Mondiale che proprio il “Toro”, col suo colpo di testa al 92’ della semifinale contro l’Inghilterra, aveva regalato alla Selección. Una ferita nel cuore di Lautaro quella esclusione di Scaloni, a differenza di quella di lunedì a San Siro, quando alle spalle di Chivu ha guardato i suoi compagni rimontare l’Udinese e imporsi per 5-3. Novanta minuti seduto per rifiatare dopo quattro gare di fila da titolare, le ultime due dove aveva speso tantissimo a livello fisico rimanendo sul terreno di gioco fino alla fine, quella col Napoli - dove aveva contribuito alla rimonta vincente con una doppietta - e quella col Real Madrid. Adesso Lautaro è pronto a rimettere la fascia al braccio e guidare l’Inter allo scontro diretto di sabato contro la Roma all’Olimpico, uno stadio, un avversario e un allenatore che all’argentino hanno spesso regalato sorrisi.
Il "Toro" ride, Gasp meno
In questi casi più che le parole, fanno i numeri. E quelli di Lautaro all’Olimpico sono pazzeschi. Certo, ci sono delle sconfitte da ricordare, ma sono tutte arrivate contro la Lazio, ben tre fra il campionato ’19-20 e il ’22-23. Poi si può serenamente affermare che lo stadio della Capitale sia amico di Lautaro, un palcoscenico dove l’attaccante argentino ha saputo più volte esaltarsi, in particolare contro la Roma. Lautaro ha affrontato i giallorossi in casa loro sette volte ed è ancora imbattuto: tre pareggi, quindi quattro vittorie di fila dalla stagione '22-23, con l’Inter che ha realizzato in queste ultime quattro gare 8 reti, subendone solo 2. Il 20 ottobre 2024 fu proprio lui a firmare il successo per 1-0 contro la squadra allora allenata da Juric. All'Olimpico Lautaro ha segnato in campionato 5 reti, una alla Roma e quattro alla Lazio, ma il bottino sale a 8 se si considerano anche i gol realizzati in due finali di Coppa Italia, entrambe vinte, entrambe marchiate dal 10 nerazzurro: l'ultima, la più recente, il 13 maggio contro la Lazio (suo il 2-0 dopo l'iniziale autore di Marusic), la precedente il 24 maggio 2023, quando con una doppietta ribaltò la Fiorentina passata in vantaggio con Nico Gonzalez. A questo conteggio, va poi aggiunta una terza Coppa Italia vinta sempre all'Olimpico, contro la Juventus, nella stagione '21-22. A completare l'opera, c'è poi l'incrocio con Gasperini, allenatore contro cui Lautaro Martinez, in campo, non ha mai perso: 16 partite, 12 vittorie e 4 pareggi con ben 9 reti segnate. Il "Toro" ride, Gasp meno.
La carta Thuram
E il tecnico giallorosso - che con l'Inter non vince dall'11 novembre 2018 - dovrà preoccuparsi anche del partner di Lautaro, ovvero Marcus Thuram. L'ultima volta che Inter e Roma si sono affrontate è stato il 5 aprile a San Siro, una partita che i nerazzurri vinsero con forza 5-2, una gara che Chivu e i dirigenti dell'Inter hanno identificato come quella chiave per la vittoria dello scudetto. In quel match Lautaro segnò una doppietta su due assist di Thuram, ma pure il francese mise il suo timbro sulla partita con una rete di testa su calcio d'angolo. Thuram che all'Olimpico ha già segnato alla Roma il 29 ottobre 2023. Stadio amico, si diceva…