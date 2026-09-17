Lautaro Martinez verso Roma-Inter: i numeri all'Olimpico e contro Gasperini parlano chiaro

MILANO - Uno stadio amico per ripartire dopo 90 minuti di riposo. L’ultima volta che Lautaro Martinez aveva seguito dalla panchina una gara intera era stato il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. E oggi quel ricordo non è un pensiero piacevole, visto l’Argentina perse per 1-0 ai supplementari la finale del Mondiale che proprio il “Toro”, col suo colpo di testa al 92’ della semifinale contro l’Inghilterra, aveva regalato alla Selección. Una ferita nel cuore di Lautaro quella esclusione di Scaloni, a differenza di quella di lunedì a San Siro, quando alle spalle di Chivu ha guardato i suoi compagni rimontare l’Udinese e imporsi per 5-3. Novanta minuti seduto per rifiatare dopo quattro gare di fila da titolare, le ultime due dove aveva speso tantissimo a livello fisico rimanendo sul terreno di gioco fino alla fine, quella col Napoli - dove aveva contribuito alla rimonta vincente con una doppietta - e quella col Real Madrid. Adesso Lautaro è pronto a rimettere la fascia al braccio e guidare l’Inter allo scontro diretto di sabato contro la Roma all’Olimpico, uno stadio, un avversario e un allenatore che all’argentino hanno spesso regalato sorrisi.

Il "Toro" ride, Gasp meno In questi casi più che le parole, fanno i numeri. E quelli di Lautaro all’Olimpico sono pazzeschi. Certo, ci sono delle sconfitte da ricordare, ma sono tutte arrivate contro la Lazio, ben tre fra il campionato ’19-20 e il ’22-23. Poi si può serenamente affermare che lo stadio della Capitale sia amico di Lautaro, un palcoscenico dove l’attaccante argentino ha saputo più volte esaltarsi, in particolare contro la Roma. Lautaro ha affrontato i giallorossi in casa loro sette volte ed è ancora imbattuto: tre pareggi, quindi quattro vittorie di fila dalla stagione '22-23, con l’Inter che ha realizzato in queste ultime quattro gare 8 reti, subendone solo 2. Il 20 ottobre 2024 fu proprio lui a firmare il successo per 1-0 contro la squadra allora allenata da Juric. All'Olimpico Lautaro ha segnato in campionato 5 reti, una alla Roma e quattro alla Lazio, ma il bottino sale a 8 se si considerano anche i gol realizzati in due finali di Coppa Italia, entrambe vinte, entrambe marchiate dal 10 nerazzurro: l'ultima, la più recente, il 13 maggio contro la Lazio (suo il 2-0 dopo l'iniziale autore di Marusic), la precedente il 24 maggio 2023, quando con una doppietta ribaltò la Fiorentina passata in vantaggio con Nico Gonzalez. A questo conteggio, va poi aggiunta una terza Coppa Italia vinta sempre all'Olimpico, contro la Juventus, nella stagione '21-22. A completare l'opera, c'è poi l'incrocio con Gasperini, allenatore contro cui Lautaro Martinez, in campo, non ha mai perso: 16 partite, 12 vittorie e 4 pareggi con ben 9 reti segnate. Il "Toro" ride, Gasp meno.

La carta Thuram E il tecnico giallorosso - che con l'Inter non vince dall'11 novembre 2018 - dovrà preoccuparsi anche del partner di Lautaro, ovvero Marcus Thuram. L'ultima volta che Inter e Roma si sono affrontate è stato il 5 aprile a San Siro, una partita che i nerazzurri vinsero con forza 5-2, una gara che Chivu e i dirigenti dell'Inter hanno identificato come quella chiave per la vittoria dello scudetto. In quel match Lautaro segnò una doppietta su due assist di Thuram, ma pure il francese mise il suo timbro sulla partita con una rete di testa su calcio d'angolo. Thuram che all'Olimpico ha già segnato alla Roma il 29 ottobre 2023. Stadio amico, si diceva…