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Stones salta la Roma, l'esito degli esami dopo l'infortunio: per quanto tempo lo perde l'Inter

Il difensore inglese non ci sarà per il big match dell'Olimpico contro i giallorossi: quando lo riavrà Chivu
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Una corsa in profondità, uno scatto improvviso e poi quel fastidio alla coscia che ha fatto scattare l'allarme. La serata di John Stones contro l'Udinese si è chiusa prima del previsto e ora arrivano gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Il difensore inglese, costretto a lasciare il campo al 62' della sfida di lunedì 15 settembre a San Siro, si è sottoposto agli accertamenti del caso per capire l'entità del problema accusato nel corso del match. E dovrà stare per qualche settimana ai box. Un'ulteriore conferma delle sue condizioni fisiche ormai precarie, dopo i ko subiti anche con il Manchester City nell'ultima stagine.

Infortunio Stones, il comunicato dell'Inter

Stones ha avvertito un fastidio alla coscia dopo uno scatto effettuato per coprire il movimento in profondità di un attaccante bianconero. Immediata la richiesta di cambio, con il centrale costretto a interrompere la propria partita al 62'.Nella mattinata odierna il centrale inglese è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un problema ai flessori della coscia sinistra. A confermare l'esito degli esami è stata la stessa Inter attraverso un comunicato ufficiale: "John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

 

Quando rientra Stones

Le condizioni del difensore saranno tenute sotto controllo: l'inglese certamente salterà la sfida con la Roma. la sua fortuna è aver scongiurato la lesione muscolare e la novità della sosta lunga per le nazionali che terrà fermo il campionato e le competizioni europee per tre settimane. Quindi Stones avrà il tempo di recuperare e sarà valutato quando riprenderà la Serie A per il match contro il Parma. 

 

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