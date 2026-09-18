Meno minuti nelle gambe e gruppo allargato: così Chivu ha stravolto l'Inter 

MILANO - Scavando a fondo nei dati di questo inizio di stagione dell’Inter, analizzando dunque le prime cinque partite disputate dai nerazzurri - quattro in Serie A e una in Champions -, si nota bene come Cristian Chivu abbia leggermente cambiato la sua filosofia rispetto a dodici mesi fa. Certo, all’inizio dell’annata ’25-26 il tecnico romeno prendeva in mano una squadra - già “conosciuta” a giugno nel Mondiale per club - reduce da un periodo nerissimo fra scudetto perso di un punto e ko umiliante in finale di Champions. C’era bisogno di dare certezze, puntare su chi dava maggiori garanzie, tecniche, ma soprattutto caratteriali. Oggi Chivu ha scelto una ricetta chiara per volare con tre ingredienti principali: riposo, alternanza, tutti i giocatori di movimento maggiormente coinvolti. La forza dell’Inter come ripetono tutti gli analisti è la rosa. Solo i nerazzurri, si dice, hanno due titolari per ruolo. E allora Chivu questa forza la sta sfruttando come meglio può.

Inter, i dati sulle rotazioni e il gruppo allargato Ci sono principalmente quattro dati che se confrontati con le prime cinque partite dell’annata ’25-26, fanno capire come il “gruppo allargato” sia in questo momento uno dei propulsori del percorso netto dell’Inter in campionato. Nella stagione passata sette giocatori di movimento avevano superato i 300 minuti nelle prime cinque gare (Acerbi, Barella, Bastoni, Calhanoglu, Dimarco, Dumfries e Thuram) e ben otto erano rimasti sotto i 100 (Bisseck, Bonny, Darmian, De Vrij, Diouf, Frattesi, Luis Henrique e Zielinski 54, più Pavard ceduto a fi ne mercato). Sette giocatori avevaentramno disputate tutte e cinque le partite (Barella, Bonny, Carlos Augusto, Dimarco, Dumfries, Sucic e Thuram) e quattro elementi della rosa erano scesi in campo solo una volta (Bisseck, Darmian, De Vrij e Diouf, oltre al solito Pavard). Una valutazione molto sintetica, ci fa sottolineare come non tutti fossero così coinvolti e la spiegazione sta anche nei motivi sopra elencati, ovvero la conoscenza dell’organico e la necessità di partire con chi offriva più garanzie.

Inter Sul 2-0 per l'Udinese saltano i nervi sulla panchina Inter, Kolarov espulso e furioso: cos'è successo Inter, Chivu coinvolge tutti i giocatori della rosa La differenza con l’avvio di quest’annata è lampante: i giocatori ad aver superato i 300 minuti oggi sono cinque (Barella, Bastoni, Diouf, Lautaro e Akanji), mentre quelli rimasti sotto i 100 sono solo quattro (Bonny, Luis Henrique, Mkhitaryan e Stankovic Tre elementi hanno disputato tutte e cinque le partite (Barella, Bastoni e Zielinski) e tutti i calciatori di movimento hanno collezionato almeno due presenze. Dunque, Chivu ha allargato il gruppo e tolto minuti a diversi elementi, senza però peggiorare il rendimento della squadra (vedi il riposo di Lautaro con l'Udinese). Certo, qualcuno potrebbe obiettare sulla stabilità difensiva, però è evidente che molti dei gol subiti dall’Inter siano arrivati per distrazioni o errori dei singoli. Volendo, l'unico aspetto in controtendenza è quello relativo al portiere: dodici mesi fa Chivu fece giocare a Sommer le prime quattro gare, lanciando poi Josep Martinez il 21 settembre in Inter-Sassuolo. Il portiere spagnolo ha invece giocato tutte e cinque le prime partite di questa stagione, ma c'è una spiegazione: senza l'errore al Bernabeu col Real Madrid, molto probabilmente con l'Udinese avrebbe esordito Provedel, invece quanto accaduto in Champions ha convinto il tecnico a confermare Martinez per evitare "speculazioni". Poi Pepo ha sbagliato con l'Udinese, ma questa è un'altra storia...