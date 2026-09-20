Immaginate Platini e Falcao all'Inter: Mazzola l'aveva fatto. Ciao, baffo (Inter)nazionale

«Vuolsi così, colà dove si puote...». L’avrà detto anche stavolta, prima di salutarsi con questo mondo? Sandro Mazzola non è più tra noi. Ma, in realtà, ci sarà sempre. Ha fatto di tutto per rendersi indimenticabile. E c’è riuscito. Citò Dante quando chiuse la carriera del calciatore, il suo mondo, e non era affatto convinto di quella finale di Coppa Italia del 1977: persa 2-0 contro il Milan. Ce l’aveva con i giudizi umani. Qui il giudizio è stato nettamente superiore: non criticabile. Non ce l’ha fatta a vedere il compleanno degli 84 anni che avrebbe compiuto l’8 novembre, guarda caso un numero che gli stava perfettamente aderente sulla maglia. Ma ha accompagnato almeno 64 anni della storia del calcio italiano e dell’amore tifoso degli italiani. Ha vestito solo due maglie: nerazzurra dell’Inter e azzurra dell’Italia.
Il no alla Juve
E tutto ritorna a quando raccontò: «Agnelli mi chiese di andare alla Juve, offrì uno stipendio doppio, una filiale Fiat e un’agenzia di assicurazioni. Ma non avrei mai potuto mettere una maglia con il rosso (Milan) o il bianco (Juve). Mi sarebbe venuto tanto mal di stomaco da farmi sbagliare tutti gli stop». Eppure in quei colori, bianco, rosso, nero, azzurro, è sintetizzata la sua vita: nato a Torino, milanese di adozione, interista nel cuore. Sandro non è stato solo un magnifico protagonista del mondo del calcio, bastava ascoltarlo raccontare fatti ed episodi e ti rapiva. Era un magnifico narratore. Vale la descrizione che ne fece Pier Paolo Pasolini. «Mazzola è un elzevirista che potrebbe scrivere sul Corriere della Sera. Ma è più poeta di Rivera, ogni tanto interrompe la prosa e inventa due versi folgoranti».
Il peso dell’eredità di papà Valentino
E l’immagine corre a quelle serpentine in campo che sconvolgevano le difese avversarie. Ma anche all’altra faccia di Milano con la quale si è sempre confrontato, alternando commedia a verità: Rivera e Mazzola, Mazzola e Rivera, la staffetta li divise, la fondazione dell’associazione calciatori li unì. E così la voglia di vincere in azzurro: arrivò l’europeo del 1968, non altrettanto il mondiale a Mexico ’70. Ma, rispetto a Rivera, Sandro era più concreto negli affari. Gli bastò aprire un’agenzia di assicurazioni per dimostrarlo. Poi c’è storia e destino: anni prima fu Enzo Bearzot, in maglia granata del Torino, a regalare sul campo a Sandro la maglia del padre. Ci sono stati diversi Mazzola in questa sua corsa terrena: il bambinello che a 6 anni 5 mesi e 23 giorni perse Valentino, il papà, il giocatore più grande che l’Italia avesse visto, nel Grande Torino che incantò il mondo. E di quel bambinello i criticoni milanesi dicevano: «L’è minga bun, l’è minga el so papà». Salvo ricredersi quando Sandro mise la maglia nerazzurra e segnò il primo gol su rigore nella celebre sconfitta per 9-1 contro la Juve. Moratti fece giocare i ragazzini, lui rischiò di non esserci per una interrogazione scolastica. Ma quando andò in campo dimostrò che si sarebbe laureato certo, però in scienza calcistica.
Quando Puskas gli diede la maglia e disse: "Sei degno di tuo papà"
La laurea pallonara gliela assegnò Ferenc Puskas, uno degli assi del Real Madrid, quando, persa la finale di Coppa Campioni, regalò la “camiseta” a Sandro dicendogli: «Ho giocato contro tuo padre, sei degno di lui». Mazzola, che Brera ribattezzò MazzSandro, per tutti all’inizio Sandrino, fu calciatore non solo per istinto suo ma anche per consiglio di Ferruccio, il fratello scoperto alla morte del padre. Sandro amava il basket e ci giocava, un discreto playmaker. L’Olimpia Borletti gli offrì un posto e Ferruccio lo fermò: «Scherzi? Noi siamo fatti per giocare con i piedi, quelli lo fanno con le mani». E il mondo calcio trovò un campione. Lo chiamavano il “Baffo” perché non si separò mai dall’amata peluria. Ancora oggi detiene il record del gol più veloce nel derby: 13 secondi. E fu lui a consegnare all’arbitro la celebre lattina che colpì Boninsegna nel match con il Borussia Moenchengladbach. Fu lui, tignoso, a portarsi a San Siro il disco della canzone “When the saints go marching in” che sentì risuonare all’Anfield dopo il 3-1 (gol di Mazzola) subìto dal Liverpool, nell’andata di semifinale di Coppa Campioni. Il ritorno fu un 3-0 che qualificò l’Inter e Sandro volle ripagare gli inglesi della stessa musica. Peccato che poi non recuperò mai il disco. C’è tanto del carattere di Mazzola in questa storiella: era amabile, ma non risparmiava punture e sgridate, un po’ carognino.
Platini, Falcao, Ronaldo: Mazzola e il mercato
A chi scrive capitò di essere svegliato alla 7 del mattino da una telefonata, in tempi in cui non c’erano i cellulari ma solo apparecchi fissi, per una lavata di capo circa lo scritto sui litigi fra giocatori, ascoltati nella zona spogliatoi di Appiano Gentile. Era tutto vero. Ma Sandro, allora dirigente, voleva metterci un punto a modo suo. Quello era il dirigente che Fraizzoli, eppoi Moratti si tennero all’Inter. Non così Pellegrini con il quale andò in contrapposizione. Sandro difendeva sempre, con lucida determinazione, il club e tentava affari da grande Inter. Ha raccontato della rinuncia di Fraizzoli a Platini, di aver conservato il contratto firmato da Falcao ma poi intervenne Andreotti, prese Ronaldo e se ne fece un vanto. Moratti spendeva tanto, ma Sandro cercava anche di farlo pareggiare.
Chiusa la carriera di rigenziale al Torino, un omaggio alla storia paterna, e si provò con successo come opinionista televisivo. Era un libro di storia nei racconti dietro le quinte. Amava riproporre il ricordo dei tempi di Helenio Herrera, quando il dottore rifilava certe pastiglie non convincenti e lui andava in bagno a sputarle. Poi le fughe dal ritiro, solo due, per ragioni di forza maggiore. E quel gol dei 13 secondi nel derby quando Ghezzi portiere del Milan, ex Inter, per lui un idolo, gli disse che aveva sbagliato il tiro. Sandro ridacchiò, dicendosi: solite scuse. Ma si rivide in tv e capì che il portiere aveva detto giusto. Insomma Mazzola è stato uomo di spettacolo in ogni senso: i gol hanno fatto storia e conquiste, valga per tutti quello in acrobazia segnato all’Independiente. In casa nerazzurra hanno tenuto banco i confronti non proprio idilliaci con Facchetti. Ha cominciato da mascotte, ha concluso da tifoso che ha chiesto all’Inter, nell’ultima intervista-testamento, di vincere la Champions. Ed ora è già lassù a ricomporre la mitica filastrocca d’attacco: Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso. Ultimo a presentarsi. Stavolta serpentina e dribbling non sarebbero serviti.
«Vuolsi così, colà dove si puote...». L’avrà detto anche stavolta, prima di salutarsi con questo mondo? Sandro Mazzola non è più tra noi. Ma, in realtà, ci sarà sempre. Ha fatto di tutto per rendersi indimenticabile. E c’è riuscito. Citò Dante quando chiuse la carriera del calciatore, il suo mondo, e non era affatto convinto di quella finale di Coppa Italia del 1977: persa 2-0 contro il Milan. Ce l’aveva con i giudizi umani. Qui il giudizio è stato nettamente superiore: non criticabile. Non ce l’ha fatta a vedere il compleanno degli 84 anni che avrebbe compiuto l’8 novembre, guarda caso un numero che gli stava perfettamente aderente sulla maglia. Ma ha accompagnato almeno 64 anni della storia del calcio italiano e dell’amore tifoso degli italiani. Ha vestito solo due maglie: nerazzurra dell’Inter e azzurra dell’Italia.
Il no alla Juve
E tutto ritorna a quando raccontò: «Agnelli mi chiese di andare alla Juve, offrì uno stipendio doppio, una filiale Fiat e un’agenzia di assicurazioni. Ma non avrei mai potuto mettere una maglia con il rosso (Milan) o il bianco (Juve). Mi sarebbe venuto tanto mal di stomaco da farmi sbagliare tutti gli stop». Eppure in quei colori, bianco, rosso, nero, azzurro, è sintetizzata la sua vita: nato a Torino, milanese di adozione, interista nel cuore. Sandro non è stato solo un magnifico protagonista del mondo del calcio, bastava ascoltarlo raccontare fatti ed episodi e ti rapiva. Era un magnifico narratore. Vale la descrizione che ne fece Pier Paolo Pasolini. «Mazzola è un elzevirista che potrebbe scrivere sul Corriere della Sera. Ma è più poeta di Rivera, ogni tanto interrompe la prosa e inventa due versi folgoranti».