Immaginate Platini e Falcao all'Inter: Mazzola l'aveva fatto. Ciao, baffo (Inter)nazionale

A chi scrive capitò di essere svegliato alla 7 del mattino da una telefonata, in tempi in cui non c’erano i cellulari ma solo apparecchi fissi, per una lavata di capo circa lo scritto sui litigi fra giocatori, ascoltati nella zona spogliatoi di Appiano Gentile. Era tutto vero. Ma Sandro, allora dirigente, voleva metterci un punto a modo suo. Quello era il dirigente che Fraizzoli , eppoi Moratti si tennero all’Inter. Non così Pellegrini con il quale andò in contrapposizione. Sandro difendeva sempre, con lucida determinazione, il club e tentava affari da grande Inter. Ha raccontato della rinuncia di Fraizzoli a Platini , di aver conservato il contratto firmato da Falcao ma poi intervenne Andreotti , prese Ronaldo e se ne fece un vanto. Moratti spendeva tanto, ma Sandro cercava anche di farlo pareggiare.

Chiusa la carriera di rigenziale al Torino, un omaggio alla storia paterna, e si provò con successo come opinionista televisivo. Era un libro di storia nei racconti dietro le quinte. Amava riproporre il ricordo dei tempi di Helenio Herrera, quando il dottore rifilava certe pastiglie non convincenti e lui andava in bagno a sputarle. Poi le fughe dal ritiro, solo due, per ragioni di forza maggiore. E quel gol dei 13 secondi nel derby quando Ghezzi portiere del Milan, ex Inter, per lui un idolo, gli disse che aveva sbagliato il tiro. Sandro ridacchiò, dicendosi: solite scuse. Ma si rivide in tv e capì che il portiere aveva detto giusto. Insomma Mazzola è stato uomo di spettacolo in ogni senso: i gol hanno fatto storia e conquiste, valga per tutti quello in acrobazia segnato all’Independiente. In casa nerazzurra hanno tenuto banco i confronti non proprio idilliaci con Facchetti. Ha cominciato da mascotte, ha concluso da tifoso che ha chiesto all’Inter, nell’ultima intervista-testamento, di vincere la Champions. Ed ora è già lassù a ricomporre la mitica filastrocca d’attacco: Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso. Ultimo a presentarsi. Stavolta serpentina e dribbling non sarebbero serviti.