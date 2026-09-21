Inter, in difesa ti manca un Acerbi: si parte con un handicap di -2 a ogni partita

Difensore: ce l’ho, ce l’ho, ce l’ho - ripetere per sei volte. Marcatore? Eh, un marcatore… manca. È proprio quella figura lì, un bel marcatore ruvido e roccioso del quale l’Inter avrebbe bisogno. C’era una volta Francesco Acerbi, centrale asfissiante sugli attaccanti altrui come l’afa nella foresta pluviale, di anni 38 e qualche acciacco di troppo ormai. Due ragioni sufficienti per convincere l’Inter a lasciarlo andare a fine giugno, una volta terminato il suo contratto - e, va detto, al momento Acerbi è ancora svincolato. C’era una volta anche Stefan De Vrij, altro giocatore abituato a giocare in mezzo alla difesa interista e marcare, al quale i nerazzurri hanno pure provato a offrire un rinnovo di contratto di un anno last minute, questa estate: niente, l’olandese ha preferito andare in Grecia e bye bye. A un certo punto, durante il mercato, una riflessione sulle caratteristiche della difesa lo si era pure fatto. Se i primi nomi pensati dall’Inter sono stati i vari Solet o Chalobah, più simili per caratteristiche a Bisseck o Akanji, a un certo punto era apparso nella lista anche un temibile marcatore argentino: Cuti Romero, poi finito all’Atletico Madrid.
La mancanza di un marcatore
Lui sì che avrebbe avuto delle qualità più simili a quelle di un Acerbi o un De Vrij, ma un po’ per le richieste (alte) del Tottenham, un po’ per quelle (sempre alte) dell’entourage del Cuti alla fine si è desistito, preferendo investire su quel Curtis Jones tanto desiderato da Chivu per il centrocampo. Così in questo inizio di stagione segnato dagli errori della retroguardia interista, per cui si parte con un handicap di -2 a ogni partita - manco si trattasse di golf e non di calcio - si sente la mancanza di un marcatore. Tanto. Akanji in mezzo alla difesa aveva fatto bene la passata stagione, ma da quando è cominciata questa non sta ingranando, anzi: ha commesso qualche errore di troppo.
Forse il suo meglio lo dà come braccetto, ruolo nel quale sembra più a suo agio. Anche John Stones (in queste settimane fuori per l’infortunio ai flessori), l’altro centrale da schierare in mezzo alla difesa, ha comunque delle caratteristiche molto diverse da quelle di un marcatore di razza. Una soluzione a portata di mano, al momento non c’è - sempre che Chivu non riprovi in quella posizione Bisseck, che però al centro perde forza propulsiva. Bisognerà quindi che l’Inter impari a difendere senza contare su centrale che sappia francobollare gli avversari così bene da non concedere loro centimetri di troppo.