Inter, in difesa ti manca un Acerbi: si parte con un handicap di -2 a ogni partita

Difensore: ce l’ho, ce l’ho, ce l’ho - ripetere per sei volte. Marcatore? Eh, un marcatore… manca. È proprio quella figura lì, un bel marcatore ruvido e roccioso del quale l’Inter avrebbe bisogno. C’era una volta Francesco Acerbi, centrale asfissiante sugli attaccanti altrui come l’afa nella foresta pluviale, di anni 38 e qualche acciacco di troppo ormai. Due ragioni sufficienti per convincere l’Inter a lasciarlo andare a fine giugno, una volta terminato il suo contratto - e, va detto, al momento Acerbi è ancora svincolato. C’era una volta anche Stefan De Vrij, altro giocatore abituato a giocare in mezzo alla difesa interista e marcare, al quale i nerazzurri hanno pure provato a offrire un rinnovo di contratto di un anno last minute, questa estate: niente, l’olandese ha preferito andare in Grecia e bye bye. A un certo punto, durante il mercato, una riflessione sulle caratteristiche della difesa lo si era pure fatto. Se i primi nomi pensati dall’Inter sono stati i vari Solet o Chalobah, più simili per caratteristiche a Bisseck o Akanji, a un certo punto era apparso nella lista anche un temibile marcatore argentino: Cuti Romero, poi finito all’Atletico Madrid.