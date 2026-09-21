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Inter in vacanza: nerazzurri a riposo per una settimana, il motivo fa discutere

Dopo il pareggio contro la Roma, Cristian Chivu concede sette giorni di stop al gruppo rimasto a Milano: ecco perché
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Tempo di staccare la spina e ricaricare le batterie in casa Inter. Subito dopo l'ennesimo ribaltone di questo avvio di stagione, sfociato nel 2-2 strappato sul campo della Roma, il tecnico Cristian Chivu ha optato per un lungo rompete le righe. Se ben 13 tesserati nerazzurri sono pronti a raggiungere i rispettivi raduni internazionali, per la parte restante della rosa si aprono le porte di una pausa rigenerante: il rientro sui campi del centro di allenamento della Pinetina è stato infatti programmato per la giornata di lunedì 28 settembre.

Il programma

Una settimana intera di riposo che lo stesso allenatore rumeno sfrutterà per trascorrere qualche giorno all'estero assieme ai propri familiari. Lo stop non coinciderà tuttavia con un'interruzione totale degli allenamenti. Lo staff tecnico ha infatti stilato tabelle di lavoro individuale a distanza: in particolare, Spence usufruirà della pausa per ritrovare la forma migliore, mentre il programma di riabilitazione proseguirà senza sosta per Calhanoglu e Stones, chiamati a smaltire i recenti intoppi fisici per tornare a disposizione di Chivu alla ripresa del campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

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