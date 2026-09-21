Inter in vacanza: nerazzurri a riposo per una settimana, il motivo fa discutere

Tempo di staccare la spina e ricaricare le batterie in casa Inter. Subito dopo l'ennesimo ribaltone di questo avvio di stagione, sfociato nel 2-2 strappato sul campo della Roma, il tecnico Cristian Chivu ha optato per un lungo rompete le righe. Se ben 13 tesserati nerazzurri sono pronti a raggiungere i rispettivi raduni internazionali, per la parte restante della rosa si aprono le porte di una pausa rigenerante: il rientro sui campi del centro di allenamento della Pinetina è stato infatti programmato per la giornata di lunedì 28 settembre.