Ciao Sandro Mazzola: "Esempio di lealtà". E nell’omelia anche la fuga per incontrare Padre Pio...

MILANO - Una marea nerazzurra e la formazione della Grande Inter recitata a memoria nei cori. Così Milano ha salutato Sandro Mazzola, nato a Torino ma cresciuto nel capoluogo lombardo, dove ieri, nella chiesa più amata dai milanesi - la basilica di Sant’Ambrogio - si è tenuto il funerale del campione interista e della Nazionale italiana. Di quella formazione erano presenti due dei primi nomi della filastrocca cantata dai tifosi, Aristide Guarneri e Gianfranco Bedin, ma anche i figli di Giacinto Facchetti, Gianfelice e Barbara, come pure Leo Picchi, figlio di Armando e dipendente dell’Inter. Complice la fine dell’estate e, forse, la maggiore anzianità anagrafica di chi si è innamorato del calcio vedendolo in campo, le esequie di Mazzola hanno avuto una dimensione popolare numericamente meno impressionante di quelle di Franco Baresi, celebrate poco più di un mese fa nello stesso luogo di culto, ma non per questo chi era presente ieri nella basilica ambrosiana ha percepito meno affetto dalle centinaia di tifosi accorsi, con la maglia numero 8 a campeggiare ovunque e poi depositata sulla bara. «Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia - recitava lo striscione esposto dai tifosi della curva Nord di San Siro fuori dal sagrato -, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Ciao Sandro».
I tifosi dell'Inter e l'omaggio a Sandro Mazzola
Applausi, tanti. Anche per Paolo Scaroni, presidente milanista accompagnato da una delegazione di giovani rossoneri, e, seppur in tono minore, pure per i dirigenti della Juventus, Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Tra le tante corone di fiori, quella dell’Assocalciatori - che nel 1968 Mazzola contribuì a fondare con il rivale di sempre Gianni Rivera - e due dalla Fifa, di cui una a titolo personale dal presidente Gianni Infantino, che non ha mai nascosto la sua passione nerazzurra. C’erano le autorità cittadine, con il sindaco Beppe Sala - in consiglio comunale si è osservato un minuto di silenzio -, e quelle sportive, rappresentate dal presidente federale Giovanni Malagò, arrivato insieme al direttore tecnico azzurro Claudio Ranieri e al presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli. Insieme all’Inter di ieri, c’era quella di oggi, rappresentata dal presidente Beppe Marotta, dal vicepresidente Javier Zanetti e dal direttore sportivo Dario Baccin. Presenti anche l’ex amministratore delegato Alessandro Antonello e l’ex direttore sportivo Marco Branca, insieme a campioni del passato più recente: Esteban Cambiasso, Ivan Cordoba, Francesco Toldo. Nessuno della prima squadra, mentre c’era una delegazione delle giovanili (anche di Torino, presente pure con il presidente Urbano Cairo, e Milan, più rappresentanze sparse delle società di Serie A).
L'addio a Sandro Mazzola nella basilica di Sant'Ambrogio
A Beppe Bergomi, che ha ricordato Mazzola come un campione in grado di unire, è stata affidata la prima lettura; poi l’abate di Sant’Ambrogio, monsignor Carlo Faccendini, ha ricordato la vita di Mazzola nella sua omelia: «Ha dato prestigio a Milano e ai milanesi. È l’occasione per dire grazie e riconoscersi in un uomo e nei suoi valori». Il prelato ha ripercorso la vita e la carriera di Mazzola, dai primi passi calcistici all’oratorio di San Lorenzo, non molto lontano dalla basilica, all’arrivo nel settore giovanile di «mamma Inter», passando per l’aneddoto di una breve fuga durante la trasferta di Foggia, proprio con Picchi, per incontrare Padre Pio, fino alla sfida con la malattia - «la partita più impegnativa» - e all’obiettivo di arrivare ai tempi supplementari.
Il ricordo di Marotta e Massimo Moratti per Sandro Mazzola
Marotta lo ha ricordato con un lungo discorso in cui i ricordi del giovane appassionato di calcio si sono coniugati alle parole del massimo dirigente del presente interista: «È stato un prodigio che ha sfidato la logica, Sandro ci lascia tre eredità che nessuna classifica registra: la lealtà di una sola maglia, il coraggio di trasformare il dolore in forza, l’umiltà di chi non si è mai sentito un monumento. È questo che fa di un campione una bandiera, e Sandro lo è, e lo sarà per sempre. I campioni passano, gli esempi restano». Il momento più toccante è stato la lettura della lettera di Massimo Moratti, presente in prima fila, da parte dello stesso monsignor Faccendini: «Raggiungi i campioni della grande Inter del cui prestigio godiamo ancora adesso. Troverai la pace dopo una vita tanto intensa e noi non ti scorderemo mai».
MILANO - Una marea nerazzurra e la formazione della Grande Inter recitata a memoria nei cori. Così Milano ha salutato Sandro Mazzola, nato a Torino ma cresciuto nel capoluogo lombardo, dove ieri, nella chiesa più amata dai milanesi - la basilica di Sant’Ambrogio - si è tenuto il funerale del campione interista e della Nazionale italiana. Di quella formazione erano presenti due dei primi nomi della filastrocca cantata dai tifosi, Aristide Guarneri e Gianfranco Bedin, ma anche i figli di Giacinto Facchetti, Gianfelice e Barbara, come pure Leo Picchi, figlio di Armando e dipendente dell’Inter. Complice la fine dell’estate e, forse, la maggiore anzianità anagrafica di chi si è innamorato del calcio vedendolo in campo, le esequie di Mazzola hanno avuto una dimensione popolare numericamente meno impressionante di quelle di Franco Baresi, celebrate poco più di un mese fa nello stesso luogo di culto, ma non per questo chi era presente ieri nella basilica ambrosiana ha percepito meno affetto dalle centinaia di tifosi accorsi, con la maglia numero 8 a campeggiare ovunque e poi depositata sulla bara. «Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia - recitava lo striscione esposto dai tifosi della curva Nord di San Siro fuori dal sagrato -, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Ciao Sandro».
I tifosi dell'Inter e l'omaggio a Sandro Mazzola
Applausi, tanti. Anche per Paolo Scaroni, presidente milanista accompagnato da una delegazione di giovani rossoneri, e, seppur in tono minore, pure per i dirigenti della Juventus, Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Tra le tante corone di fiori, quella dell’Assocalciatori - che nel 1968 Mazzola contribuì a fondare con il rivale di sempre Gianni Rivera - e due dalla Fifa, di cui una a titolo personale dal presidente Gianni Infantino, che non ha mai nascosto la sua passione nerazzurra. C’erano le autorità cittadine, con il sindaco Beppe Sala - in consiglio comunale si è osservato un minuto di silenzio -, e quelle sportive, rappresentate dal presidente federale Giovanni Malagò, arrivato insieme al direttore tecnico azzurro Claudio Ranieri e al presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli. Insieme all’Inter di ieri, c’era quella di oggi, rappresentata dal presidente Beppe Marotta, dal vicepresidente Javier Zanetti e dal direttore sportivo Dario Baccin. Presenti anche l’ex amministratore delegato Alessandro Antonello e l’ex direttore sportivo Marco Branca, insieme a campioni del passato più recente: Esteban Cambiasso, Ivan Cordoba, Francesco Toldo. Nessuno della prima squadra, mentre c’era una delegazione delle giovanili (anche di Torino, presente pure con il presidente Urbano Cairo, e Milan, più rappresentanze sparse delle società di Serie A).