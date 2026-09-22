Ciao Sandro Mazzola: "Esempio di lealtà". E nell’omelia anche la fuga per incontrare Padre Pio...

MILANO - Una marea nerazzurra e la formazione della Grande Inter recitata a memoria nei cori. Così Milano ha salutato Sandro Mazzola, nato a Torino ma cresciuto nel capoluogo lombardo, dove ieri, nella chiesa più amata dai milanesi - la basilica di Sant’Ambrogio - si è tenuto il funerale del campione interista e della Nazionale italiana. Di quella formazione erano presenti due dei primi nomi della filastrocca cantata dai tifosi, Aristide Guarneri e Gianfranco Bedin, ma anche i figli di Giacinto Facchetti, Gianfelice e Barbara, come pure Leo Picchi, figlio di Armando e dipendente dell’Inter. Complice la fine dell’estate e, forse, la maggiore anzianità anagrafica di chi si è innamorato del calcio vedendolo in campo, le esequie di Mazzola hanno avuto una dimensione popolare numericamente meno impressionante di quelle di Franco Baresi, celebrate poco più di un mese fa nello stesso luogo di culto, ma non per questo chi era presente ieri nella basilica ambrosiana ha percepito meno affetto dalle centinaia di tifosi accorsi, con la maglia numero 8 a campeggiare ovunque e poi depositata sulla bara. «Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia - recitava lo striscione esposto dai tifosi della curva Nord di San Siro fuori dal sagrato -, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Ciao Sandro».