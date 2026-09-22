“Ne dribblò cinque, segnò e si mise a ridere”: Bedin e il ricordo di Mazzola

MILANO - Un altro ex compagno ancora in vita di Sandro Mazzola , presente ieri alle esequie dell’ex campione di Inter e Nazionale , era Gianfranco Bedin : «Per me è stato un grande sotto il profilo umano, semplice in campo e fuori campo. Un ragazzo veramente eccezionale. In campo sapeva di essere forte, ma era semplice, come nella vita: questo ha determinato la sua grandezza. Che dire del gol al Vasas, dopo aver dribblato mezza squadra: gli diedi palla a centrocampo, chiedendogli di restituirmela. Invece lui andò avanti, dribblò 4-5 difensori, il portiere, segnò e si mise a ridere. Ricordo che però fosse scarso a boccette e biliardo, con me non voleva giocare».

Anche Ivan Ramiro Cordoba spende dolci parole per Mazzola: «Sandro per noi era una gioia immensa, ha fatto la storia di questo club e del calcio italiano. Era fantastico, era sempre un onore vederlo lì vicino a noi, ci dava tanta motivazione. Quando si incontrava con Giacinto Facchetti era bellissimo vederli, guardandoli ci veniva voglia di fare qualcosa di importante sapendo che sarebbe stato difficile emularli». E proprio Gianfelice Facchetti , figlio di Giacinto, ribadisce l’unione di due figure storiche per i nerazzurri: «Mazzola è un pezzo dell’Inter e della storia del calcio italiano. Da Valentino a Sandro è un unicum per questo Paese. I ricordi sono tanti, legati a mio papà, sono cose molto intime, che tengo per me».

"Guardare la Grande Inter..."

Memorie intime calcistiche condivise invece dall’ex tornante Carlo Muraro: «Per me guardare la Grande Inter è stata la migliore palestra, osservavi e imparavi. Sono stato il suo ultimo compagno di camera, l’ho aiutato a scrivere l’ultima fetta di torta perché gliela dettavo. Era leggero e scherzoso, iniziava sempre un discorso con una battuta. Inizialmente avevo tanta soggezione, ero piccolino in mezzo a quei campioni che guardavo in televisione. Con lui forse di più, parlava poco, ma faceva grandi cose, come tutti in quella squadra. Un ricordo? Dopo l’anno col Varese in Serie B, in un allenamento segnai di punta e lui si congratulò per quel gesto, lo ricorderò sempre. Differenze col Mazzola dirigente? Da calciatore era molto attaccato ai giocatori, faceva le loro veci per difenderli; nell’altro ruolo si può dire che fosse passato più dall’altra parte».

Enrico Ruggeri e Sandro Mazzola

Più intimo, infine, è il ricordo del cantante Enrico Ruggeri: «Mazzola è il mio primo ricordo d’infanzia, con quella doppietta al Real Madrid in Coppa Campioni. Si tratta della prima partita che ho visto, fu a casa delle zie, perché noi non avevamo ancora il televisore. Quando poi andai la prima volta allo stadio, segnò proprio lui. Sono riuscito anche a conoscerlo, ma io facevo fatica a relazionarmi con lui, lo vedevo sempre con gli occhi del bambino. La verità è che poi non lo avrei mai lasciato andare, gli avrei voluto sempre fare duemila domande, anche personali, ogni volta che lo incontravo».