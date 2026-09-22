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"Sandro Mazzola leader gentile. Mi fece fare gol a Jashin..."

Il ricordo di Aristide Guarneri, presente ieri a Sant'Ambrogio al funerale del suo ex compagno di squadra: "Figlio di un mito, classe incredibile, ma nella Grande Inter non faceva pesare il suo status"
Simone Togna
4 min
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MILANO - «Sandro Mazzola era un campione da giocatore di calcio. Ma era anche una bravissima persona. Se ti occorreva qualcosa, era sempre pronto ad aiutare. Era molto amichevole, familiare, trattava tutti benissimo». Inizia così il ricordo di Aristide Guarneri, presente ieri a Sant'Ambrogio al funerale del suo ex compagno di squadra, un figlio d’arte che ha saputo percorrere la propria strada e arrivare lontanissimo: «Suo papà era una leggenda del calcio, ma Sandro ha camminato con le proprie gambe e si è fatto un nome da solo, diventando quel campionissimo di cui parlavo prima». Il vostro nome è legato alla Grande Inter. E tutti ancora oggi conoscono l’undici di una formazione entrata nella storia. «Ci siamo tolti tante soddisfazioni. Però aggiungo anche una cosa al: “Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi…”: ai quei tempi giocavano sempre gli stessi giocatori. Non c'era il dodicesimo, né il tredicesimo, era facile ricordarsi la squadra. Poi chiaramente il fatto che vincessimo e noi abbiamo vinto parecchio, io 3 scudetti e Mazzola 4, ci avvantaggiava».

I ricordi con Sandro

Mazzola era decisivo in quell’Inter formidabile. «Sandro era un leader, diciamo così, gentile, non faceva pesare il suo status ed era amico di tutti. Poi in campo era incredibile. Per me avrebbe potuto pure ricoprire qualsiasi ruolo di attacco. Poteva fare la mezzala avanzata, perché era molto rapido e veloce, ma pure il centravanti. E poi aveva una tecnica, ragazzi, una velocità con i piedi, che era una bellezza da vedere». Tra l’altro lei e Sandro Mazzola esordiste pure insieme in Nazionale, in Italia-Brasile 3-0 del 12 maggio 1963, con i verdeoro campioni del mondo. Vinceste 3-0. «Sicuramente fu emozionante, ma se devo scegliere una partita che mi lega a Sandro con la nazionale ne scelgo un’altra: Italia-Unione Sovietica del primo novembre del 1966, a San Siro. Vincemmo 1-0, realizzai il mio unico gol azzurro proprio su assist di Mazzola. Se non sbaglio, c’erano otto giocatori dell’Inter. In ogni caso battemmo un grande avversario e io segnai a Jashin, l’unico portiere capace di vincere il Pallone d’Oro. Mazzola partì con una grande azione sulla sinistra, riuscì a dribblare tutti gli avversari e mise palla in mezzo rasoterra: io, non so perché, mi trovavo lì e realizzai il gol partita. Lo ringrazierò per sempre. Ci abbracciammo subito dopo. E successivamente ci abbiamo anche scherzato su». Vi frequentavate anche negli ultimi anni? «Capitava ci trovassimo tutti per degli eventi dei festeggiamenti a Milano, in particolare al ristorante di Zanetti, erano sempre belle occasioni». Come vuole ancora dire a Sandro un’ultima volta a mezzo stampa? Qualcosa che lei tenga che lui sappia. «Gli dico che è stato un amico e un compagno leale. Spero che si riposi bene, sicuramente rimarrà nella leggenda dell’Inter».

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