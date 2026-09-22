Hello Spence: è il colpo di ottobre per l'Inter. Ecco perché il suo recupero è fondamentale per Chivu

MILANO - Sessant’anni fa, si sarebbe parlato di mercato di riparazione. In fondo, i primi “aggiustamenti” alle rose avvenivano a ottobre, prima che arrivasse la sessione autunnale di novembre negli anni '70, protrattasi fino al 1996 quando, fra le conseguenze della sentenza Bosman, il calciomercato vide spostare le trattative di metà annata nel mese di gennaio. L’Inter e Cristian Chivu lunedì 28 settembre troveranno in gruppo alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile un nuovo acquisto, Djed Spence. Ovvero l’unico calciatore di movimento della rosa ancora a zero minuti. L’inglese è arrivato a Milano a ferragosto dopo una trattativa durata oltre un mese. L’Inter, dopo aver perso Palestra e Khalaili per questioni differenti, si era interessata all’esterno del Tottenham durante il Mondiale, quando con la maglia dei “Tre Leoni” aveva impressionato per forza, spinta e dominio sulla propria fascia in particolare contro Repubblica Democratica del Congo, Norvegia e Argentina. Ausilio si era approcciato nel periodo migliore di Spence negli Stati Uniti e il Tottenham aveva chiesto più di 45 milioni. Poi, lasciando passare del tempo e lavorando ai fianchi di intermediari e dirigenti degli Spurs, ecco l’accordo comunque importante da 30 milioni più 5 di bonus.
Il problema muscolare di Spence
Peccato però che Chivu non abbia ancora potuto sfruttare le doti dell’erede designato di Dumfries. Spence è arrivato a Milano praticamente dopo le vacanze e a corto di allenamenti. Ha iniziato la preparazione e si è dovuto fermare per un lieve problema muscolare che lo aveva condizionato anche durante il Mondiale. Niente di grave, ma Spence è dovuto tornare alla casella del via, ricominciando gli allenamenti da zero e svolgendo la fase di riatletizzazione. Adesso Spence è quasi pronto e terminerà l'ultima parte del lavoro personalizzato in questi giorni. Infatti, se i calciatori non convocati dalle nazionali godranno di una settimana libera, Spence e gli infortunati (Stones e Calhanoglu) svolgeranno alcune sedute ad Appiano per accorciare i tempi.
Il confronto con Diouf
Sul fatto che l'esterno inglese sarà pronto per la sfida col Parma del 10 ottobre, però, non sembrano più esserci dubbi e il primo a festeggiare sarà Chivu, anche perché, oltre ad avere una risorsa in più, dopo la sosta arriverà un periodo intenso con 9 partite racchiuse in 30 giorni, dunque avere più esterni da alternare e ruotare sarà fondamentale. E Spence, oltreché fornire una valida alternativa a Diouf a destra, potrà disimpegnarsi anche a sinistra. L'ex genoano, inoltre, potrà aiutare Chivu a trovare probabilmente quell'equilibrio difensivo finora mancato all'Inter. Diouf sta facendo bene, ma difetta ancora in alcuni aspetti difensivi. Aveva retto l'urto a Madrid, meno all'Olimpico. Spence è un quinto più simile a Dumfries, porterà oltre a corsa, fisicità e centimetri, pure un attitudine difensiva diversa. I suoi numeri nella fase di non possesso nell'ultima Premier, sono infatti superiori a quelli di Diouf in questo avvio di Serie A: 4 contrasti vinti di media a gara per Spence contro i 3 del francese, 3.3 duelli vinti contro i 3 di Diouf, 3.7 palle recuperate contro le 3.2 dell'attuale titolare della corsia destra. Diouf rimane - al momento - una scommessa vinta da Chivu e non sarà facile togliergli il posto, però l'acquisto di ottobre è sicuramente un elemento che il tecnico romeno aspetta con ansia.
MILANO - Sessant’anni fa, si sarebbe parlato di mercato di riparazione. In fondo, i primi “aggiustamenti” alle rose avvenivano a ottobre, prima che arrivasse la sessione autunnale di novembre negli anni '70, protrattasi fino al 1996 quando, fra le conseguenze della sentenza Bosman, il calciomercato vide spostare le trattative di metà annata nel mese di gennaio. L’Inter e Cristian Chivu lunedì 28 settembre troveranno in gruppo alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile un nuovo acquisto, Djed Spence. Ovvero l’unico calciatore di movimento della rosa ancora a zero minuti. L’inglese è arrivato a Milano a ferragosto dopo una trattativa durata oltre un mese. L’Inter, dopo aver perso Palestra e Khalaili per questioni differenti, si era interessata all’esterno del Tottenham durante il Mondiale, quando con la maglia dei “Tre Leoni” aveva impressionato per forza, spinta e dominio sulla propria fascia in particolare contro Repubblica Democratica del Congo, Norvegia e Argentina. Ausilio si era approcciato nel periodo migliore di Spence negli Stati Uniti e il Tottenham aveva chiesto più di 45 milioni. Poi, lasciando passare del tempo e lavorando ai fianchi di intermediari e dirigenti degli Spurs, ecco l’accordo comunque importante da 30 milioni più 5 di bonus.
Il problema muscolare di Spence
Peccato però che Chivu non abbia ancora potuto sfruttare le doti dell’erede designato di Dumfries. Spence è arrivato a Milano praticamente dopo le vacanze e a corto di allenamenti. Ha iniziato la preparazione e si è dovuto fermare per un lieve problema muscolare che lo aveva condizionato anche durante il Mondiale. Niente di grave, ma Spence è dovuto tornare alla casella del via, ricominciando gli allenamenti da zero e svolgendo la fase di riatletizzazione. Adesso Spence è quasi pronto e terminerà l'ultima parte del lavoro personalizzato in questi giorni. Infatti, se i calciatori non convocati dalle nazionali godranno di una settimana libera, Spence e gli infortunati (Stones e Calhanoglu) svolgeranno alcune sedute ad Appiano per accorciare i tempi.