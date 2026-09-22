Hello Spence: è il colpo di ottobre per l'Inter. Ecco perché il suo recupero è fondamentale per Chivu

Il confronto con Diouf

Sul fatto che l'esterno inglese sarà pronto per la sfida col Parma del 10 ottobre, però, non sembrano più esserci dubbi e il primo a festeggiare sarà Chivu, anche perché, oltre ad avere una risorsa in più, dopo la sosta arriverà un periodo intenso con 9 partite racchiuse in 30 giorni, dunque avere più esterni da alternare e ruotare sarà fondamentale. E Spence, oltreché fornire una valida alternativa a Diouf a destra, potrà disimpegnarsi anche a sinistra. L'ex genoano, inoltre, potrà aiutare Chivu a trovare probabilmente quell'equilibrio difensivo finora mancato all'Inter. Diouf sta facendo bene, ma difetta ancora in alcuni aspetti difensivi. Aveva retto l'urto a Madrid, meno all'Olimpico. Spence è un quinto più simile a Dumfries, porterà oltre a corsa, fisicità e centimetri, pure un attitudine difensiva diversa. I suoi numeri nella fase di non possesso nell'ultima Premier, sono infatti superiori a quelli di Diouf in questo avvio di Serie A: 4 contrasti vinti di media a gara per Spence contro i 3 del francese, 3.3 duelli vinti contro i 3 di Diouf, 3.7 palle recuperate contro le 3.2 dell'attuale titolare della corsia destra. Diouf rimane - al momento - una scommessa vinta da Chivu e non sarà facile togliergli il posto, però l'acquisto di ottobre è sicuramente un elemento che il tecnico romeno aspetta con ansia.