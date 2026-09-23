Calhanoglu-Inter, perché c'è un nodo rinnovo. E per il sostituto rischio derby con la Juve

Una sosta ai box. Hakan Calhanoglu vive questa lunga pausa del campionato come l’occasione per smaltire lo stop rimediato con il Real Madrid e farsi trovare pronto per il ritorno della Serie A . Come gli altri infortunati di casa Inter , Djed Spence e John Stones, anche lui lavora in questi giorni ad Appiano Gentile, in attesa degli altri compagni non convocati che hanno beneficiato di una settimana libera, e punta a esserci già il 10 ottobre con il Parma. Cristian Chivu è tranquillo, dato che chi l’ha sostituito non ha certo deluso, ma il tecnico romeno lo aspetta, anche perché pure l’inizio di stagione - 2 gol in 4 presenze - ha confermato, ove ve ne fosse bisogno, che lì in mezzo il presente è lui.

Quanto al futuro, è un percorso tutto da scrivere. Il primo infortunio di quest’anno è un campanello d’allarme, dopo i dieci rimediati a intermittenza nelle ultime due stagioni: nessuno è stato particolarmente grave, ma per esempio nella scorsa annata sportiva il turco ha passato quasi 90 giorni da indisponibile, non pochissimi per chi è il faro della propria squadra. Un andamento che, inevitabilmente, semina qualche dubbio.

Calhanoglu-Inter, il nodo rinnovo

Se la stima tecnica e anche personale nei suoi confronti non è mai venuta meno, c’è poi la questione contrattuale: Calha è in scadenza con l’Inter a fine stagione e, finora, la trattativa per il rinnovo non solo non è mai decollata, ma non è neppure iniziata. Intendiamoci: né la dirigenza né il giocatore hanno voglia di separarsi. Hakan a Milano sta benissimo e non ha mai dato adito alle voci provenienti dalla Turchia. Dario Baccin, che, dopo essere succeduto al suo ex mentore Piero Ausilio come direttore sportivo, ha ripreso in mano tutti i dossier più caldi, ha tutta l’intenzione di intrecciare dei discorsi relativi al futuro.

Allo stesso tempo, però, le trattative si basano anche su presupposti economici e Calhanoglu, che a febbraio compirà 33 anni, è - giustamente - uno dei calciatori più costosi in rosa, con uno stipendio attorno ai 6 milioni di euro che, quando ci si siederà al tavolo con il suo agente Gordon Stipic, la società di viale della Liberazione potrebbe voler ridiscutere. Una serie di elementi tali per cui, inevitabilmente, la dirigenza interista, al netto di chi è già in rosa come Aleksandar Stankovic, di cui parliamo a parte, debba guardarsi attorno per sondare alternative.

Calciomercato Inter, Romano nel mirino

Tra queste, sebbene proprio Baccin di recente abbia detto a tal riguardo che «è prematuro fare nomi», al ds piace parecchio Alessandro Romano, centrocampista 2006 convocato da Roberto Mancini in Nazionale seguito da vicino anche dalla Juventus con cui si potrebbe accendere un derby d’Italia sul mercato. Più giovane, ha caratteristiche diverse, ma potrebbe integrarsi in un centrocampo più dinamico come quello che potrebbe costruire in futuro l’Inter, e poi rispetta l’identikit sia di Oaktree - che alla carta d’identità guarda eccome - sia del presidente Beppe Marotta, che ha sempre indicato nello zoccolo duro di italiani una delle migliori garanzie di successo. Come Marco Palestra, è sbocciato a Cagliari, con la grossa differenza che si dovrebbe trattare direttamente con i sardi, che hanno strappato alla Roma l’obbligo di riscatto. Il canale di comunicazione - l’esempio più lampante è Nicolò Barella - è notoriamente privilegiato, altra ottima ragione per cui i fari interisti sul ragazzo di Winterthur sono più che accesi.