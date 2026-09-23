"Entro e la ribalto da solo!": Bisseck e il 5-0 Psg in finale, dalla speranza all’incubo Inter

Protagonista di un ottimo avvio di stagione con l' Inter - un gol e un assist in cinque presenze complessive tra campionato e Champions League -, Yann Bisseck si è guadagnato la convocazione di Jurgen Klopp per le sfide di Nations League della Germania contro Olanda, Grecia e Serbia . Il numero 31 nerazzurro ha fatto il proprio esordio con la selezione maggiore il 23 maggio 2025 nella sfida contro l' Italia finita 3-3 entrando negli ultimi 13 minuti.

Bisseck sulla convocazione di Klopp

Nella lunga chiacchierata al podcast Football Finance ha commentato così la notizia della convocazione: "Devo dire che mi ha fatto subito un'ottima impressione e spero di avergli fatto lo stesso effetto! Ma dovreste chiederlo a lui. Comunque mi ha fatto una breve telefonata: ero all'allenamento e appena finito ho guardato il telefono, notando un numero tedesco non salvato. Controllando su WhatsApp, dove compare sempre il nome, c'era scritto 'Jürgen'. Ho pensato: 'Potrebbe essere lui, magari porta buone notizie'. Mi aveva lasciato un breve vocale chiedendomi di richiamarlo perché ci teneva a dirmelo di persona. Trattandosi del giorno della partita l'ho richiamato l'indomani: mi ha dato la bella notizia ed ero felicissimo; non vedo l'ora di andare in ritiro".