Provedel, dal duello contro Nico Gonzalez a una maglia da titolare con l'Inter: cosa filtra

Cristian Chivu sta fià facendo le prove per la ripresa del campionato e in queste ore sta crescendo sempre di più la candidatura dell'ex portiere della Lazio 
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Alessia ScuratiAlessia Scurati

Pubblicato il 24.09.2026, 09:36

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Tra i nuovi volti arrivati in estate all’Inter non manca solo Spence all’appello tra coloro che devono ancora fare il loro esordio con la maglia nerazzurra. Anche se, nel caso di Ivan Provedel, trattandosi di portiere, la definizione cromatica dell’indumento sarà differente. Il giocatore prelevato dalla Lazio sta ancora aspettando il momento giusto per vivere la sua prima da interista. La partita con il Parma alla ripresa della Serie A potrebbe essere quella giusta per lanciare in campionato anche l’estremo difensore italiano. Chivu infatti fino a questo momento ha preferito dare sempre fiducia a Pepo Martinez, anche per quanto accaduto nel rendimento dello spagnolo.

Il quale, chiamato dopo un biennio di gavetta a fare un passo avanti nel ruolo di primo portiere, ha commesso un errore clamoroso nella partita di Champions League contro il Real Madrid. Papera seguita da un’altra performance non proprio indimenticabile contro l’Udinese (vedere la rete di Ekkelenkamp del 2-0, per capirci).

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