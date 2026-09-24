Icardi, patente sospesa fino al...2099: l'incredibile storia e cosa è successo
Dopo la fine della sua esperienza al Galatasaray, Mauro Icardi è al momento svincolato ed è tornato in Argentina, dove si sta rilassando insieme alla sua compagna Eugenia “la China” Suárez, tutto ovviamente documentato sui social. Forse anche troppo, perché da un video pubblicato da Eugenia, l'ex attaccante è finito nell'occhio delle critiche. Nel post si vede l'ex Inter che guida, mentre "la China" si slaccia la cintura, esce con il busto dal finestrino e canta. Un trend come tanti, che però non è passato inosservato al Ministero dei Trasporti di Buenos Aires, che ha deciso di sospendere la sua patente.
Icardi, guida con patente scaduta: sospensione fino al 2099
"Eugenia Suárez si è slacciata la cintura di sicurezza e ha sporgendo la maggior parte del corpo dal finestrino mentre Mauro Icardi continuava a guidare. Dopo la pubblicazione del video, abbiamo confermato che Icardi aveva la patente scaduta - ha scritto il Ministero dei Trasporti di Buenos Aires sui social -. Per questo motivo abbiamo ordinato la sua sospensione preventiva. Prima di ottenere una nuova patente, deve essere valutato per determinare la sua idoneità a guidare. La sicurezza stradale non ammette eccezioni". Insieme al comunicato, è stato pubblicato anche un video, in cui si può leggere chiaramente come la sospensione della patente è fino al 1 gennaio 2099.
La dura risposta di Icardi: "Ho una patente italiana valida. Concentratevi a sistemare le strade"
Non si è fatta attendere la risposta di Mauro, che ha scritto: "Ciao, buongiorno. Volevo sapere come siete riusciti a disabilitare la patente italiana che ho fino al 2029. Mi sembra strano che persino il ministero dei trasporti stia addosso a me solo per ottenere un po' di risonanza mediatica. Concentratevi a sistemare le strade così possiamo avere un flusso di traffico migliore nel nostro paese invece di stare in giro a twittare. Smettetela di mentire alla gente e mettetevi a lavorare. La patente argentina deve essere consegnata quando la convertite in quella europea. Che tipo di sospensione state cercando di inventare?". Icardi non vive in Argentina da ormai diversi anni e quindi è normale che non abbia più rinnovato la sua patente argentina, convertendola a una italiana.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS