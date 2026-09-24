Icardi, patente sospesa fino al...2099: l'incredibile storia e cosa è successo

Dopo la fine della sua esperienza al Galatasaray, Mauro Icardi è al momento svincolato ed è tornato in Argentina, dove si sta rilassando insieme alla sua compagna Eugenia “la China” Suárez, tutto ovviamente documentato sui social. Forse anche troppo, perché da un video pubblicato da Eugenia, l'ex attaccante è finito nell'occhio delle critiche. Nel post si vede l'ex Inter che guida, mentre "la China" si slaccia la cintura, esce con il busto dal finestrino e canta. Un trend come tanti, che però non è passato inosservato al Ministero dei Trasporti di Buenos Aires, che ha deciso di sospendere la sua patente.

Icardi, guida con patente scaduta: sospensione fino al 2099 "Eugenia Suárez si è slacciata la cintura di sicurezza e ha sporgendo la maggior parte del corpo dal finestrino mentre Mauro Icardi continuava a guidare. Dopo la pubblicazione del video, abbiamo confermato che Icardi aveva la patente scaduta - ha scritto il Ministero dei Trasporti di Buenos Aires sui social -. Per questo motivo abbiamo ordinato la sua sospensione preventiva. Prima di ottenere una nuova patente, deve essere valutato per determinare la sua idoneità a guidare. La sicurezza stradale non ammette eccezioni". Insieme al comunicato, è stato pubblicato anche un video, in cui si può leggere chiaramente come la sospensione della patente è fino al 1 gennaio 2099.