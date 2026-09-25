Diouf, dopo l'Inter vuole prendersi anche la Francia: pronto l'esordio con i Blues, Chivu osserva 

Tutti davanti alla tv per vedere le nouvel Diouf . Nuovo in tanti sensi, l’Andy tuttofare. Che continua a vedersi mezzala, lui: ma si sa che un conto è raccontarsela davanti allo specchio e ai microfoni, un altro è quando devi convincere gli allenatori. Dopo la pazza idea che è venuta in estate a Chivu , ci si è messo pure Zidane d’autunno. E come si fa a dire di no a uno come Zizou? Lo vuol mettere terzino sinistro ? Allora Diouf farà il terzino sinistro. O almeno: così è annunciato dai media francesi per questa sera. Andy Diouf da San Siro, probabile titolare della Francia contro la Turchia in Nations League , rischia di esordire con la nazionale maggiore della Francia in un ruolo mai ricoperto in carriera. Chivu di sicuro prenderà appunti, sia che il ragazzo parta dal primo minuto, sia che entri a partita in corso. Perché se già la sua idea di farlo diventare esterno a tutta fascia sulla destra era pazzerella, figuriamoci l’audacia di Zidane nel volerlo terzino a sinistra. Se al ragazzo non è venuta una crisi d’identità è solo perché probabilmente ormai ci è abituato: lo vogliono tutti in un ruolo differente, Andy ci si mette e impara.

L’adattamento con Chivu come erede della posizione di Dumfries è stato abbastanza rapido. È vero, deve ancora migliorare nelle letture difensive e la partita con la Roma ha messo a nudo alcune carenze sulle quali dovrà lavorare. Ma poi c’è anche l’altra faccia della medaglia, quello che vede un Diouf sorridente sulla carta che i suoi allenatori, di club o nazionale che siano, calano come fosse un asso nella manica - invece è un jolly, o almeno sarebbe più giusto considerarlo così. Perché non va dimenticato che fino a quando il ragazzo non è arrivato a Milano, ufficialmente era ‘soltanto’ una mezzala. Con Chivu è stato anche sotto punta con buoni risultati, anche se l’exploit più inaspettato è arrivato da esterno destro : quasi quasi sta prendendo le sembianze (calcistiche) di Darmian , seppure con altre caratteristiche.

Zidane punta su Diouf con la Francia

Stasera vedremo come se la cava nel nuovo abito cucito per lui da Zidane per l’autunno/inverno 2027. Quello in cui la nazionale francese si è ritrovata dopo il Mondiale e nelle convocazioni non sono stati contemplati né Theo Hernandez, né Digne, i due terzini sinistri utilizzati dall’ex ct Deschamps nel Mondiale americano. Peraltro Diouf in nazionale si è ritrovato a giocarsi quella posizione insieme ad Adrien Truffert, calciatore che al Bournemouth è di ruolo a sinistra. Giusto per capire quanto Zizou abbia fiducia in lui. «Credo in questo giocatore, in questo ruolo», ha detto il (super) carismatico nuovo tecnico dei francesi. Per l’interista un ingresso in campo questa sera equivarrebbe all’esordio assoluto in nazionale maggiore, dopo aver vestito la maglia dei Bleus in tutte le categorie giovanili, Under 21 e nazionale olimpica incluse. Chivu osserverà, prenderà appunti e chissà che Diouf non tiri fuori dal cilindro una prestazione che possa valergli pure l’etichetta di “alternativa a Dimarco”. All’allenatore dell’Inter fare una scoperta così non dispiacerebbe.

Dimarco e Spence: le alternative per Chivu

Mentre Dimarco, proprio lui, ieri ha lavorato ad Appiano insieme a Spence, altro esterno di ruolo dalle caratteristiche ibride, destra o sinistra non importa. Alla fine sarà Chivu a dover scegliere secondo quel che farà più comodo all’Inter - e rischia di avere una bella scelta da fare, con più candidati possibili a disposizione.