Inter, il secondo scudetto consecutivo del bilancio firmato Marotta
I numeri schiacciano le parole, soprattutto quando si parla di bilanci. Per questo non ci sono dubbi che confermare Beppe Marotta al timone dell'Inter, nominandolo anche suo presidente, sia stata la scelta più felice di Oaktree, il fondo americano di proprietà del colosso canadese Brookfield Corporation, da quando, il 22 maggio 2024, è subentrato a Suning al vertice del club campione d'Italia. Nel 2021, il deficit nerazzurro ammontava a 246 milioni; nel 2022, era di 140 milioni; nel 2023 risultava di 85 milioni, nel 2024, si era fissato a - 36 milioni. La svolta è stata impressa nel 2025 con il primo, storico attivo di 35,4 milioni accompagnato dal fatturato record di 546 milioni: due risultati eccezionali, scaturiti dalla combinazione finale Champions League e partecipazione al Mondiale per club. Altrettanto brillante il consuntivo redatto al 30 giugno scorso, nonostante l'eliminazione nei playoff del massimo torneo continentale: attivo di 22,7 milioni, ricavi netti per 462 milioni.
Inter, il capolavoro di Beppe Marotta
Vi hanno concorso anche lo sviluppo del merchandising, i 20 milioni di diritti esteri pregressi, i 33 milioni del player trading, la riduzione oscillante attorno ai 20 milioni del monte ingaggi. Si aggiunga la robusta diminuzione del peso degli oneri legati al rifinanziamento del bond da 350 milioni in scadenza nel 2030, rispetto ai precedenti 415 milioni e al nuovo tasso concordato (4,5% rispetto al 6,75%). Al tempo stesso, l'Inter ha confermato tutti i suoi migliori elementi, rafforzando ulteriormente l'organico di Chivu durante il mercato estivo e ha continuato a investire sia sulla Pinetina sia su Interello. La firma di Marotta lampeggia sotto un autentico capolavoro di gestione.
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