Lautaro Martinez in futuro può essere capitano dell’Argentina. Il Toro su Leo: "Messi lascia un’eredità"
Nel frattempo Lautaro è in Argentina per giocare con la nazionale (30 settembre sfida alla Bolivia, il 3 ottobre al Burkina Faso e il 6 contro il Benin) e nel pomeriggio libero concesso giovedì dal ct dell’albiceleste Scaloni ai suoi giocatori ne ha approfittato per… tornare a casa. Inteso: la sua casa calcistica. Il suo vecchio stadio, tra la gente del suo vecchio club. Il capitano dell’Inter si è infatti recato al Cilindro de Avellaneda per assistere alla gara del Racing contro l’Independiente, valida per il Torneo de Reservas. Lautaro si è seduto nel palco privato al fianco del presidente del club, Diego Milito, altra leggenda interista. Da lì si è goduto la sfida (un derby, vinto per 2-1 dall’Independiente) durante la quale Alberto Campos, giovane attaccante ecuadoriano che viene considerato una delle migliori promesse del Racing, ha segnato esultando come lo stesso Lautaro, dedicandogli il gol. Alla fine della gara il capitano nerazzurro è stato anche intercettato dai giornalisti di Espn, che gli hanno strappato una battuta su quel che sta per lasciare Leo Messi - atteso alla partita di addio con la nazionale, che si giocherà al Monumentai il 6 ottobre col Benin.
"Messi lascia un'eredità"
“Innanzitutto Leo non se n’è ancora andato: c’è ancora un’ultima partita, poi vedremo - ha detto Lautaro davanti alle telecamere -. L’eredità che ha lasciato comunque resterà. Sia per chi di noi continuerà sia per chi arriverà dei nuovi questo è ciò che conta: continuare con l’eredità che Leo ci lascia”. Sicuramente però Messi lascerà un vuoto non solo tecnico, ma anche di leadership all’interno dell’Argentina.
Tanto che i giornalisti hanno già interrogato Scaloni su chi prenderà la fascia dal braccio di Messi - anche il vice capitano, Otamendi, ha lasciato dopo il Mondiale. Il ct ha indicato il successore designato: Cuti Romero. Spiegando, però, che non sarà l’unico a vestirla in futuro. “Potranno farlo anche Emi Martinez, Rodrigo (De Paul, pure lui assente in questa finestra di nazionali) o anche Lautaro”. Pronto a diventare all’occorrenza anche il capitano dell’Argentina, insomma.
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