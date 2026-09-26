Lautaro Martinez in futuro può essere capitano dell’Argentina. Il Toro su Leo: "Messi lascia un’eredità"

Nel frattempo Lautaro è in Argentina per giocare con la nazionale (30 settembre sfida alla Bolivia, il 3 ottobre al Burkina Faso e il 6 contro il Benin) e nel pomeriggio libero concesso giovedì dal ct dell’albiceleste Scaloni ai suoi giocatori ne ha approfittato per… tornare a casa. Inteso: la sua casa calcistica. Il suo vecchio stadio, tra la gente del suo vecchio club. Il capitano dell’Inter si è infatti recato al Cilindro de Avellaneda per assistere alla gara del Racing contro l’Independiente, valida per il Torneo de Reservas. Lautaro si è seduto nel palco privato al fianco del presidente del club, Diego Milito, altra leggenda interista. Da lì si è goduto la sfida (un derby, vinto per 2-1 dall’Independiente) durante la quale Alberto Campos, giovane attaccante ecuadoriano che viene considerato una delle migliori promesse del Racing, ha segnato esultando come lo stesso Lautaro, dedicandogli il gol. Alla fine della gara il capitano nerazzurro è stato anche intercettato dai giornalisti di Espn, che gli hanno strappato una battuta su quel che sta per lasciare Leo Messi - atteso alla partita di addio con la nazionale, che si giocherà al Monumentai il 6 ottobre col Benin.