Lautaro Martinez, il Barcellona non molla: Deco conferma, "Ci piace molto"
Serve che l’Inter, lo stesso Lautaro Martinez e i tifosi nerazzurri si armino di grande pazienza. Il perché è spiegato chiaramente da una dichiarazione rilasciata giovedì sera a Sportitalia da Anderson Luis de Souza, per tutti Deco, di mestiere direttore sportivo del Barcellona: «Lautaro è un idolo dell’Inter e noi abbiamo molto rispetto per questo. Penso che sia un giocatore fantastico, spettacolare, un'icona, una leggenda dell'Inter. È vero che fra gli attaccanti che cercavamo, quelli che credevamo fossero da Barça, Lautaro era uno di essi, ma nel momento in cui il mio presidente ha parlato con il presidente dell’Inter e ha detto che non era disponibile, per rispetto non ne abbiamo mai più parlato più. E non abbiamo mai avuto contatto con il giocatore o con il suo agente, ma è vero che era un giocatore che ci piaceva e che ci piace. A me personalmente piace molto». Insomma, la telenovela Lautaro-Barcellona è destinata a vivere nuove puntate. Era tutto cominciato nel 2020, poi il Covid cancellò un’operazione che all’epoca - Messi voleva il “Toro” al Camp Nou - sembrava ormai scritta; quindi i rumors che ogni tanto sono tornati, sono riemersi forti a fine agosto.
Lautaro, il Barcellona tornerà alla carica
Non c’era però né il tempo per imbastire un’operazione di tale portata - si parlava di un'eventuale proposta in arrivo dalla Catalogna da 100 milioni -, né la volontà, reciproca, di Inter e Lautaro, di dirsi addio. Però il Barcellona, leggendo le dichiarazioni di Deco, tornerà alla carica. La ricerca di una grande nove rimane in cima alla lista del club blaugrana, nonostante a fine mercato sia arrivato come “toppa” Gabriel Jesus. Il brasiliano, per altro coetaneo di Lautaro - entrambi sono classe ’97 - ha cominciato bene, segnando 2 gol in 4 gare (per 41 minuti complessivi), e avrà un’annata per convincere tutti, però il Barcellona ha sempre in testa Julian Alvarez e... Lautaro. Quanto emerso dal 19 agosto per alcuni giorni a fine mercato è stato confermato da tutte le parti in causa. L’Inter, all’indomani delle forti voci arrivate dalla Spagna aveva eretto un muro, prima con Chivu («Lautaro è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto»), poi col presidente Marotta («Lautaro rappresenta la storia attuale dell'Inter e non ci sono assolutamente le condizioni perché possa andare via, non vogliamo rinunciare a lui per nessuna cifra»).
Le parole di Lautaro
L'8 settembre, dopo Real-Inter, era stato proprio Lautaro a parlare del "caso": «C'è stato interesse da parte del Barcellona, ma alla fine ho deciso di rimanere all'Inter. Ho un contratto e sono felice nel club. La gente mi ama e voglio continuare a fare cose importanti qui». L'argentino a Milano si sente a casa, non è un mistero. È il simbolo della squadra e come molti compagni ha un sogno: provare a vincere quella Champions sfuggita in due finali. Ad agosto 2027 compirà 30 anni e il suo contratto, da 9 milioni a stagione, scadrà nel 2029. Per l'Inter Lautaro rappresenta qualcosa in più di un semplice giocatore, però è chiaro che se il Barcellona dovesse presentarsi concretamente con un'offerta indecente a inizio mercato e non sul gong, tutte le parti dovrebbero valutare la situazione. Deco ha fatto capire che il Barcellona terrà d'occhio Lautaro: come scritto, servirà pazienza e capire cosa succederà nei prossimi mesi fra Milano e Barcellona.
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