Lautaro-Barcellona, il retroscena di mercato: avrebbe lasciato l'Inter a una condizione

Lautaro Martinez bandiera dell' Inter : sì, anche se... il Barcellona sembra aver ingolosito parecchio il numero 10 nerazzurro. Il clamoroso retroscena arriva dalla Spagna, ed in particolare dal quotidiano catalano Sport. È noto da tempo l'interesse del club blaugrana per il capitano interista, come confermato dal diesse Deco , che nelle scorse ore ha addirittura rilanciato l'interesse del Barça . Il giornale però non ha dubbi: se si fosse presentata una specifica condizione, il 'Toro' avrebbe detto sì ai blaugrana, trasferendosi all'ombra del Camp Nou.

Era già noto da tempo che Deco, direttore sportivo del Barcellona, avesse individuato in Lautaro Martinez , capitano e attaccante dell’Inter, uno dei possibili sostituti di Robert Lewandowski, soprattutto dopo le difficoltà incontrate dal club blaugrana nella trattativa con l’ Atletico Madrid per Julian Alvarez. Una situazione che lo stesso Deco ha raccontato nei giorni scorsi. La novità riguarda però la posizione dello stesso Lautaro, che in quel periodo avrebbe manifestato apertura nei confronti del Barcellona , rendendosi disponibile a un eventuale trasferimento al Camp Nou.

La condizione di Lautaro: "Con l'Inter..."

C’era, tuttavia, una condizione: secondo quanto riportato da Sport, il centravanti argentino avrebbe dovuto trovare un accordo amichevole con l’Inter, società alla quale è legato da un forte sentimento di riconoscenza. Il tentativo, però, non è andato a buon fine: Lautaro ha quindi scelto di restare all’Inter. Del resto, alla fine di agosto, la società nerazzurra aveva ormai completato la propria rosa e non aveva l’esigenza di intervenire ulteriormente sul mercato, né in entrata né in uscita. Una possibilità che poteva essere presa in considerazione nel mese di giugno, dunque, non era più concretamente percorribile a fine estate.