"Mi hanno svuotato il conto in banca, ho capito di aver perso tutto": Roberto Carlos shock

Roy Hodgson aveva descritto Roberto Carlos come "indisciplinato tatticamente" e per questo l'Inter lo ha venduto per circa 3,5 milioni di euro al Real Madrid, dove è diventato una leggenda del club e del calcio internazionale. 4 LaLiga, 3 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League e soprattutto delle punizioni che sono diventate iconiche per una generazione intera. Il brasiliano è stato uno dei terzini più forti della storia, una carriera incredibile che gli ha fruttato oltre 160 milioni di euro, eppure nonostante questo l'ex nerazzurro ha vissuto alcune difficoltà economiche.

"Delle persone mi hanno svuotato il conto in banca" In un'intervista a La Repubblica, il brasiliano si è raccontato a cuore aperto, rivelando di aver avuto problemi economici: "Ho avuto problemi con persone che mi hanno svuotato il conto in banca. A causa di agenti e problemi familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato con il calcio. Ho avuto un grave problema con lui. Ho avuto un gravissimo problema familiare. Giovedì sono andato a letto a mezzanotte e venerdì ho ricevuto una pila di documenti di cui ignoravo l’esistenza. È stato allora che ho capito di aver perso tutto quello che avevo costruito, la mia storia".