"Mi hanno svuotato il conto in banca, ho capito di aver perso tutto": Roberto Carlos shock
Roy Hodgson aveva descritto Roberto Carlos come "indisciplinato tatticamente" e per questo l'Inter lo ha venduto per circa 3,5 milioni di euro al Real Madrid, dove è diventato una leggenda del club e del calcio internazionale. 4 LaLiga, 3 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League e soprattutto delle punizioni che sono diventate iconiche per una generazione intera. Il brasiliano è stato uno dei terzini più forti della storia, una carriera incredibile che gli ha fruttato oltre 160 milioni di euro, eppure nonostante questo l'ex nerazzurro ha vissuto alcune difficoltà economiche.
"Delle persone mi hanno svuotato il conto in banca"
In un'intervista a La Repubblica, il brasiliano si è raccontato a cuore aperto, rivelando di aver avuto problemi economici: "Ho avuto problemi con persone che mi hanno svuotato il conto in banca. A causa di agenti e problemi familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato con il calcio. Ho avuto un grave problema con lui. Ho avuto un gravissimo problema familiare. Giovedì sono andato a letto a mezzanotte e venerdì ho ricevuto una pila di documenti di cui ignoravo l’esistenza. È stato allora che ho capito di aver perso tutto quello che avevo costruito, la mia storia".
Il monito per i più giovani: "Non fate i miei stessi errori"
I calciatori nel corso della loro carriera ricevono stipendi milionari, ma spesso poi si ritrovano a dover fare i conti con problemi finanziari. La carriera finisce, lo stile di vita resta elevato e, se si aggiungono anche delle conoscenze sbagliate tra amici e agenti, il denaro termina. "Ho commesso degli errori e, pertanto, chiedo ai più piccoli di non fare lo stesso - ha continuato Roberto Carlos -. Ho sempre pensato ai piani futuri dopo la mia carriera da giocatore. Si tratta di costruire una storia come giocatore e sfruttare la propria immagine. Quando ho deciso di lasciare il calcio, avevo già il patentino di direttore sportivo e lavoravo con molti marchi".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS