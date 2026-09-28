Marotta prepara un’altra Inter a zero: Anguissa, Richards e quel profilo già seguito dalla Juve

MILANO - Senza tornare agli anni della Juventus, l’elenco è comunque lungo. Ci sono colpi a cinque stelle e altri che hanno funzionato meno. Non sempre si può pescare un top player nel mare dei parametri zero, ma se c’è un dirigente del nostro calcio che ha dimostrato negli ultimi 20 anni di saper rinforzare le proprie squadra con i giocatori in scadenza di contratto, quello è Beppe Marotta. Che oggi non è più amministratore delegato, ma presidente dell’Inter, però una parola sul mercato la mette sempre. Adesso il confronto non è più con Piero Ausilio, ma con Dario Baccin, promosso al ruolo di direttore sportivo. Insieme i due stanno analizzando la lista dei futuri parametri zero. Rispetto alle scorse stagioni c’è meno “ciccia”, ma alcuni elementi che potrebbero fare al caso dell’Inter ci sono. Uno, Frank Zambo Anguissa, è già finito nel mirino. Non ci sono ancora trattative in corso - i regolamenti non lo permettono - ma in Viale della Liberazione, così come in altre sedi italiane e non, stanno seguendo con attenzione i non sviluppi della trattativa per il rinnovo fra Napoli ed entourage del camerunese. Anguissa libero sarebbe ovviamente un’occasione da considerare con attenzione, perché nella rosa di Chivu manca un centrocampista con le sue caratteristiche. L’Inter osserva la situazione e nei prossimi mesi valuterà pro e contro di un’eventuale offerta se Anguissa, come sembra attualmente, dovesse separarsi dal Napoli nel 2027.

Inter, gli undici colpi a parametro zero dell’era Marotta Il camerunese però non è l’unico giocatore che in casa nerazzurra stanno monitorando. Come scritto, Marotta è un maestro in questi affari e restringendo il campo alla sua esperienza all’Inter - dal dicembre 2018 - sono ben undici i calciatori arrivati a parametro zero a Milano. Una squadra intera. Alcuni sono stati dei veri e propri colpi, sia per rendimento (Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram e Zielinski; in parte Alexis Sanchez) che per guadagno (Onana, rivenduto a oltre 50 milioni dopo dodici mesi), altri non hanno funzionato (Godin, Cuadrado, Klaassen e Taremi); con Stones, l’ultimo arrivato, in attesa di giudizio. L'Inter, restando a Napoli, mantiene un occhio su Alex Meret. Nel 2025 il portiere - classe '97 - ha rinnovato fino al 2027 e dopo una stagione in panchina, adesso ha ritrovato la maglia da titolare. La questione rinnovo è sul tavolo, ma l'agente Pastorello - da sempre vicino al club nerazzurro - tiene aperto ogni scenario. L'Inter in questa stagione ha scelto di puntare su Martinez con Provedel alle spalle, però è chiaro che la scelta su un nuovo portiere passerà dal rendimento dello spagnolo nei prossimi mesi.