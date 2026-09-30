L’uomo in più e la pazza idea, Chivu gestisce l’abbondanza Inter: ecco la 7x2

MILANO - Cristian Chivu è pronto a varare la... 7x2. Sette giocatori per due fasce. L’abbondanza in casa Inter regna sovrana, in tutti i reparti, ma nei due settori riservati alle corsie laterali il tecnico romeno ha davvero tantissima scelta. Un ventaglio di opzioni che dal 10 ottobre - salvo nuovi e imprevisti stop nei prossimi dieci giorni - vedrà un elemento in più a disposizione di Chivu: Djed Spence. L’inglese è stato acquistato in estate per rimpiazzare Denzel Dumfries. Come noto non era la prima scelta - prima di lui i nerazzurri avevano provato a prendere Palestra e poi Khalaili - ma l’Inter ha fatto un investimento importante per strapparlo al Tottenham dopo avergli visto disputare un eccellente Mondiale con l’Inghilterra (30 milioni più 5 di bonus).