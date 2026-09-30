L’uomo in più e la pazza idea, Chivu gestisce l’abbondanza Inter: ecco la 7x2

I nerazzurri possono contare su più soluzioni in ogni reparto, ma ce n'è uno dove l'allenatore ha davvero tantissima scelta
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Federico Masini Federico Masini

Pubblicato il 30.09.2026, 10:00

4 min

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MILANO - Cristian Chivu è pronto a varare la... 7x2. Sette giocatori per due fasce. L’abbondanza in casa Inter regna sovrana, in tutti i reparti, ma nei due settori riservati alle corsie laterali il tecnico romeno ha davvero tantissima scelta. Un ventaglio di opzioni che dal 10 ottobre - salvo nuovi e imprevisti stop nei prossimi dieci giorni - vedrà un elemento in più a disposizione di Chivu: Djed Spence. L’inglese è stato acquistato in estate per rimpiazzare Denzel Dumfries. Come noto non era la prima scelta - prima di lui i nerazzurri avevano provato a prendere Palestra e poi Khalaili - ma l’Inter ha fatto un investimento importante per strapparlo al Tottenham dopo avergli visto disputare un eccellente Mondiale con l’Inghilterra (30 milioni più 5 di bonus).

Spence è pronto

Arrivato a Milano, però, Spence non si è mai visto: colpa di un ritardo di condizione abbinato a un leggero infortunio. Adesso però l’ex Tottenham è pronto. Lunedì, alla ripresa degli allenamenti del gruppo rimasto a lavorare ad Appiano, si è regolarmente unito ai compagni e dunque ha davanti a sé dieci giorni per prepararsi al debutto, a questo punto quasi scontato con il Parma sabato 10 a San Siro. Sabato alle 11 ad Appiano ci sarà il primo test, nell'amichevole a porte chiuse col Lumezzane. Spence va ad aggiungersi a un nutrito gruppo di giocatori che Chivu potrà ruotare sulle fasce.

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