"Aveva rifiutato l’Inter per noi", Scaloni elogia l’amico e parla di capitani: "Dopo Messi…"
Scaloni omaggia Samuel e fa chiarezza sul futuro
Il ct argentino ha ricordato la decisione presa da Samuel lo scorso anno, quando l’ex difensore dell’Inter aveva ricevuto una proposta dal club nerazzurro per entrare nello staff di Chivu. Una possibilità che il "Cabezón" aveva scelto di mettere da parte per continuare il proprio percorso con la Nazionale fino al Mondiale: "Ci ha già dato una chiara dimostrazione di cosa rappresenti per lui la Nazionale l'anno scorso: aveva ricevuto un'offerta dall'Inter per andare a lavorare con Chivu, ma con un gesto di grande spessore ha deciso di restare con noi fino al Mondiale", ha spiegato Scaloni in conferenza. Il commissario tecnico ha sottolineato anche il rapporto personale che lo lega all’ex difensore: "Questo la dice lunga sulla sua grandezza. È indubbio che, oltre a essere una figura per noi importantissima, è prima di tutto un amico e io voglio solo il meglio per lui".
Scaloni ha poi lasciato aperta ogni possibilità sul futuro di Samuel, ribadendo che una sua eventuale decisione di intraprendere una nuova esperienza sarebbe pienamente comprensibile: "Immagino che tutti i membri di uno staff tecnico, a un certo punto della loro carriera, sentano il bisogno di prendere delle decisioni personali ed è giusto che abbia la libertà di farlo. Al momento non ho novità, ma è chiaro che lui ha le porte aperte". Il tecnico dell’Albiceleste ha infine raccontato anche il confronto avuto con Samuel: "Quando l'anno scorso mi ha comunicato che sarebbe rimasto fino al Mondiale, era sottinteso che dopo il torneo avrebbe potuto prendere un'altra strada. Quindi non ci sarà alcun problema". Un possibile addio che, comunque, rappresenterebbe una perdita significativa per lo staff argentino: "Vedremo come organizzarci in sua assenza. Ma, prima di ogni altra cosa, rimane un amico e gli augurerò sempre il meglio".
Le nuove gerarchie: premiato Lautaro
Nel corso della conferenza, Scaloni ha fatto chiarezza anche sulla successione al capitano dell’Argentina. La fascia passerà a Cristian Romero, indicato come primo riferimento dopo i due Messi e Otamendi. Alle spalle del difensore del Tottenham ci sarà Emiliano Martinez, mentre Lautaro Martinez occuperà il terzo posto nella gerarchia dei vicecapitani, come ha spiegato Scaloni nel corso della conferenza. Una posizione che conferma il peso assunto dall'attaccante dell’Inter all'interno dello spogliatoio argentino. Il capitano nerazzurro resta dunque uno dei principali riferimenti della Nazionale anche in prospettiva futura.
Scaloni ha parlato anche del proprio futuro sulla panchina dell'Albiceleste e della possibilità di prolungare il rapporto con la Federazione. "Ci incontreremo per vedere se possiamo andare avanti. La volontà c'è da entrambe le parti. Cercheremo di riparlarne nei prossimi giorni e si tratterà di raggiungere un accordo. L'importante è che la voglia ci sia".
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