"Aveva rifiutato l’Inter per noi", Scaloni elogia l’amico e parla di capitani: "Dopo Messi…"

Scaloni ha poi lasciato aperta ogni possibilità sul futuro di Samuel, ribadendo che una sua eventuale decisione di intraprendere una nuova esperienza sarebbe pienamente comprensibile: "Immagino che tutti i membri di uno staff tecnico, a un certo punto della loro carriera, sentano il bisogno di prendere delle decisioni personali ed è giusto che abbia la libertà di farlo. Al momento non ho novità, ma è chiaro che lui ha le porte aperte". Il tecnico dell’Albiceleste ha infine raccontato anche il confronto avuto con Samuel: "Quando l'anno scorso mi ha comunicato che sarebbe rimasto fino al Mondiale, era sottinteso che dopo il torneo avrebbe potuto prendere un'altra strada. Quindi non ci sarà alcun problema". Un possibile addio che, comunque, rappresenterebbe una perdita significativa per lo staff argentino: "Vedremo come organizzarci in sua assenza. Ma, prima di ogni altra cosa, rimane un amico e gli augurerò sempre il meglio".