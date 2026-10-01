Bisseck, svolta Inter con Chivu e in Germania lo elogiano: ora vale 50 milioni

MILANO - Yann Bisseck , convocato da Jurgen Klopp solo per le prime due partite di Nations League della sua Germania , dopo essere stato per 90’ in panchina contro l’Olanda e aver disputato invece una prova totalmente convincente contro la Grecia – nonostante la sconfitta casalinga dei tedeschi nel secondo match -, svolgerà oggi il primo allenamento ad Appiano Gentile agli ordini di Chivu dopo (e durante) la sosta per le nazionali. Bisseck, che in realtà aveva già esordito con la propria nazionale nel marzo del 2025, quando affrontò proprio l’Italia, tra l’altro a San Siro, in un pirotecnico 3-3, non era però successivamente stato preso in considerazione da Nagelsmann, restando fuori dai convocati dell’ultimo Mondiale.

Adesso, con l’ex manager del Liverpool in panchina, la situazione sembra essere cambiata, non solo per l’intera gara disputata l’altra sera, ma soprattutto per il rendimento del calciatore, esaltato in Patria da tifosi e critica, oltre che dagli stessi compagni di reparto, come Jonathan Tah : «Lui ha fatto bene. Guardo molte sue partite e anche nell'I nter si sta distinguendo, gioca con sicurezza e vince i vari duelli – le parole del difensore del Bayern Monaco -. È solo alla sua seconda presenza con la Germania? Davvero? Pensavo avesse giocato di più, in ogni caso sono davvero contento che sia tornato qui con noi». Il venticinquenne, dopo l’esordio dal primo minuto, è stato incensato, seppur per interposta persona, anche da una leggenda come Lothar Matthaus : «All’ Inter mi dicono da due anni che la difesa senza Bisseck non sarebbe neanche lontanamente così forte. Il mio vecchio compagno Giuseppe Bergomi ne parla in termini entusiastici e dice che è già un giocatore di livello mondiale. E se una cosa del genere me la dice un esperto come lui, allora gli credo».

Bisseck, la crescita all’Inter e la svolta con Chivu

Sicuramente oggi l’ex Aarhus è un difensore - e più in generale un giocatore – differente e migliore rispetto a quello sbarcato a Milano nell’estate del 2023 per circa 7,5 milioni (pagabili in due rate, particolare fondamentale per la chiusura della trattativa). Bisseck è infatti diventato maggiormente affidabile in campo – sembrano essere lontani i tempi di ingenuità come il braccio largo costato lo scudetto ai nerazzurri per il fallo di mano e il rigore trasformato da Pedro nel 2-2 contro la Lazio nell’ultima annata milanese di Inzaghi -, col ragazzo che ha acquisito maggior consapevolezza nei propri mezzi, è meno irruento nelle entrate e sa come imporre al meglio la propria fisicità. Per ridurre tutto ai minimi termini: è diventato dunque semplicemente più forte.

Bisseck, rinnovo con l’Inter fino al 2030 e valore di mercato

Non è un caso che l’Inter lo scorso luglio lo abbia blindato con l’ennesimo rinnovo, questa volta da 3 milioni annui, sino al 2030, col cartellino del giocatore che adesso si attesta su circa 50 milioni. Oaktree si frega le mani, perché comunque, in caso di cessione, verrà presumibilmente inscritta una super plusvalenza a bilancio, mentre Chivu si gode una roccia del suo trittico arretrato. Già, proprio l’allenatore romeno, quel tecnico che senza tante parole e con i fatti ha trasformato Bisseck da riserva, o al massimo da co-titolare, a elemento più che importante della retroguardia dell’Inter. Adesso però la sfida, per tutte le parti in causa, è quella di non accontentarsi, né di cullarsi sugli allori, perché la crescita dell’atleta può ancora avere grossi margini di miglioramento. In nerazzurro e con la nazionale.