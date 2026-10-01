"Sono incazzato con l’Inter e sanno il perché. E Frattesi era spento, triste": Riso senza filtri

Giuseppe Riso , noto agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Davide Frattesi , suo assistito passato dall' Inter alla Lazio nell'ultima sessione di calciomercato. Riso, ospite al podcast "Colpi da Maestro" di Marco Nosotti su YouTube, ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista biancoceleste, reduce da un periodo di sconforto in maglia nerazzurra. Frattesi sembra, infatti, aver ritrovato la felicità alla Lazio e i numeri lo dimostrano eccome: per l'azzurro sono 3 le reti firmate finora in appena 5 presenze in Serie A . Dati che fanno presagire un'ottima stagione per l'assistito di Riso, che però non è l'unico a cui ha fatto riferimento l'agente ai microfoni di Nosotti. L'attenzione è stata posta anche su Carlos Augusto , per il quale ha mosso più di qualche critica ai nerazzurri...

Riso: "Frattesi era triste e spento. Carlos Augusto? Sono..."

Riso ha esordito parlando di uno dei trasferimenti più importanti della sessione estiva di calciomercato: quello di Frattesi alla Lazio. L'agente ha parlato così: "Il trasferimento alla Lazio nasce dal fatto che giocando poco non riusciva a stare più all'Inter. Lui è un ragazzo con un cuore incredibile e una passione enorme. Non lo vedevo felice, lo vedevo triste e spento. Qualche sessione prima abbiamo provato a fare qualcosa, ma l'Inter non voleva privarsi di lui. Quest'anno è arrivato alla Lazio, poteva andare in un altro club ma lui ha scelto così, aveva bisogno di sentirsi ancora protagonista." L'agente di Frattesi ha poi proseguito così sul suo assistito: "Queste sono le soddisfazioni. Considero Lotito un genio ma non è mai facile lavorare con lui, è molto complicato. Frattesi l'hanno voluto a tutti i costi, Rino anche. Siamo stati tutti bravi a chiudere l'operazione. Tutti parlano della parte economica, ma per vedere un mio assistito con quel sorriso pagherei di tasca mia." Le considerazioni finali di Riso sono state dedicate a Carlos Augusto, in merito al quale l'agente ha speso parole al veleno per l'Inter: "A che posto metto su 10 il trasferimento di Carlos Augusto all'Inter? Devo mettere dieci perché sono incazzato con l'Inter. Perché ce l'ho con loro? Loro lo sanno già".