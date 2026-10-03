Inter, finalmente Spence: Chivu pronto a scartare il regalo di mercato, ecco quando gioca
Dopo una settimana di allenamenti in gruppo, l’Inter è pronta a scoprire Djed Spence. Questa mattina alle 11 in quel di Appiano, ciò che resta della squadra di Cristian Chivu affronterà in amichevole a porte chiuse il Lumezzane, squadra inserita nel girone A della Serie C. Fra i nerazzurri ci sarà il debutto dell’esterno inglese, arrivato a Ferragosto per 30 milioni più 5 di bonus dal Tottenham. Spence, infatti, è l’unico giocatore di movimento della rosa dell’Inter ancora a zero minuti, colpa di un ritardo di condizione e di un lieve infortunio che ha rallentato la sua preparazione nel mese di settembre. Protagonista al Mondiale dove era stato fra i migliori dei suoi, Spence aveva impressionato per forza, spinta e dinamicità.
L’Inter aveva scelto di puntare su di lui dopo aver perso per motivi differenti Marco Palestra e Anan Khalaili. Rispetto a questi due giocatori, Spence è un elemento con caratteristiche diverse, più fisico e atletico, per certi versi più simile a Denzel Dumfries. Di certo, una volta ritrovata la giusta condizione, Spence potrà permettere a Chivu di avere soluzioni di gioco diverse e probabilmente maggiore equilibrio difensivo rispetto a quando scende in campo Andy Diouf.
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