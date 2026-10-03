Inter, finalmente Spence: Chivu pronto a scartare il regalo di mercato, ecco quando gioca 

Dopo una settimana di allenamenti in gruppo, l’Inter è pronta a scoprire Djed Spence. Questa mattina alle 11 in quel di Appiano, ciò che resta della squadra di Cristian Chivu affronterà in amichevole a porte chiuse il Lumezzane, squadra inserita nel girone A della Serie C. Fra i nerazzurri ci sarà il debutto dell’esterno inglese, arrivato a Ferragosto per 30 milioni più 5 di bonus dal Tottenham. Spence, infatti, è l’unico giocatore di movimento della rosa dell’Inter ancora a zero minuti, colpa di un ritardo di condizione e di un lieve infortunio che ha rallentato la sua preparazione nel mese di settembre. Protagonista al Mondiale dove era stato fra i migliori dei suoi, Spence aveva impressionato per forza, spinta e dinamicità.