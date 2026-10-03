Chivu: “Voglio creare qualcosa che duri. Vincere la Champions è il sogno di tutti”. Su Pio Esposito...

Dallo scudetto al sogno Champions, passando per la crescita dei giovani e il futuro del calcio italiano. Chivu ha affrontato senza giri di parole i temi che stanno accompagnando il suo percorso alla guida dell’Inter, dopo una prima stagione chiusa con la conquista di campionato e Coppa Italia. In un'intervista rilasciata a Futnet, l’allenatore nerazzurro ha raccontato le responsabilità legate alla panchina dell'Inter, ha svelato le sue ambizioni per il futuro e si è soffermato sull’importanza di costruire un progetto destinato a durare nel tempo. Spazio anche ai giovani talenti, con Pio Esposito ( che sta macinando record con l'Italia ) indicato come esempio di un percorso fatto di scelte, sacrifici e crescita, e alla necessità di individuare nuove soluzioni per evitare che il talento venga disperso. Un confronto che ha toccato presente e futuro.

La responsabilità nell'allenare l'Inter

Dopo aver conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione alla guida dell’Inter, Cristian Chivu guarda già avanti e ha definito con chiarezza i nuovi traguardi da inseguire: "So dove sono capitato, so qual è la mia responsabilità, so quello che vuol dire avere questa grande responsabilità - ha raccontato alla piattaforma Futnet -. Ma soprattutto so che ho la responsabilità nei confronti dei miei giocatori e voglio creare una cosa che duri, una cosa che lasci qualcosa di importante nella pagina di questa meravigliosa società. Sto lavorando per quello. Ho mini obiettivi da raggiungere in breve tempo, perché non penso mai troppo a lungo termine, perché è partendo con i piccoli passi che puoi raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ti permettono poi di sognare più in grande".