Inter, test positivo con il Lumezzane: decidono Mkhitaryan e l'azzurro Agbonifo
Test vincente per l'Inter di Cristian Chivu, che nella sfida amichevole da 35 minuti per tempo contro il Lumezzane (club militante nel girone A della Serie C) si è imposto con il finale di 2-0. Un successo che porta le firme di Mkhitaryan (14') e Agbonifo (62').
Il calendario dell'Inter
Chivu continua dunque la preparazione al ritorno in campionato al termine della sosta nazionali. L'agenda dei nerazzurri prevede la gara interna contro il Parma di sabato 10 ottobre (ore 18) e a seguire la seconda giornata di Champions League contro il Brugge a San Siro prevista per mercoledì 13 (ore 21).
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