Ancora Lautaro, l’Inter lo aspetta in Champions. E debutta Palacios

Fra la fine del 2005 e l’inizio del 2006, prima che l’Atletico Madrid bruciasse l’intera concorrenza europea, anche l’Inter era stata in Argentina a studiare il giovanissimo talento dell'Independiente, Sergio “Kun” Aguero. E anche nell’estate 2021, quando lasciò dopo dieci anni il Manchester City, degli intermediari lo proposero al club nerazzurro, prima che l’attaccante firmasse per il Barcellona. Aguero ha dunque intrecciato, seppur per pochi istanti, la sua storia con quella dell’Inter dove gioca un attaccante che spesso è stato paragonato a lui, ovvero Lautaro Martinez. E il “Toro” proprio nella notte italiana fra sabato e domenica aprendo le danze nel 7-0 contro il Burkina Faso - tap-in dopo essersi fatto parare un calcio di rigore (che rimane un suo tallone d’Achille) - ha raggiunto il connazionale a quota 42 gol con la maglia della nazionale argentina, diventando così il terzo bomber di sempre della storia della Selección. Il tutto, con una quindicina di presenze in meno: 86 per Lautaro, 101 per Aguero. «Vittoria e grazie per l’amore, sempre - ha commentato Martinez sui suoi social -. Felice di essere diventato il terzo marcatore dei tutti i tempi di questa squadra. Andiamo avanti per altri successi». Adesso per il capitano dell’Inter l’obiettivo diventa Gabriel Omar Batistuta, secondo a 54 reti (in 77 gare). Traguardo oggettivamente alla portata per Lautaro, a differenza del primo in classifica, ovviamente Leo Messi a quota 125.

Serie A Manu Koné, doppietta storica contro l'Inter ma non basta. Anche Lautaro ne fa due: pari all'Olimpico Guarda la gallery Chivu lo terrà a riposo contro il Parma per preservarlo in vista del Brugge Nella notte fra il 6 e il 7 ottobre, al Monumental di Buenos Aires, andrà in scena l’ultima partita di Messi con la nazionale - amichevole contro il Benin - e Lautaro sarà lì al suo fianco per celebrarlo. Poi tornerà a Milano dove lo attende con ansia Chivu che non vede l’ora di riabbracciarlo, anche se quasi sicuramente lo preserverà in vista della Champions, tenendolo inizialmente in panchina nella sfida di sabato 10 a San Siro contro il Parma (alle 18). Lautaro potrebbe presentarsi ad Appiano già l'8 pomeriggio, dunque a 48 ore dalla sfida con la squadra di Gilardino. Considerando che Thuram in questa sosta è rimasto a Milano allenandosi regolarmente e oggi alla ripresa dei lavori, dopo due giorni di riposo, si presenterà al centro sportivo Bonny, reduce da due presenze (non propriamente positive) con la Costa d'Avorio, è assai probabile che Chivu punti sui due attaccanti che avranno maggiori ore di sedute con la squadra. Bonny, per altro, non è ancora sceso in campo da titolare e la gara contro la sua ex squadra sembra l'occasione ideale per farlo. Lautaro sarà dunque in panchina - con Pio Esposito - e, se i suoi compagni faranno il loro dovere, potrà concentrarsi per la sfida di Champions contro il Brugge in programma a San Siro martedì 13 ottobre. Partita che l'Inter non potrà fallire in virtù della sconfitta rimediata nella prima giornata a Madrid contro il Real. La squadra di Chivu punta a entrare nelle magnifiche otto per qualificarsi direttamente agli ottavi e le prossime quattro sfide - il Bruges dell'ex Sommer, lo Shakthar (il 21 sempre a San Siro), la trasferta col Feyenoord (3 novembre) e lo Stoccarda (25 novembre a Milano) - saranno fondamentali per cercare di ottenere 12 punti. Più facile riuscirci col terzo bomber di sempre dell'Argentina al massimo della condizione.