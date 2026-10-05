Ancora Lautaro, l’Inter lo aspetta in Champions. E debutta Palacios
Fra la fine del 2005 e l’inizio del 2006, prima che l’Atletico Madrid bruciasse l’intera concorrenza europea, anche l’Inter era stata in Argentina a studiare il giovanissimo talento dell'Independiente, Sergio “Kun” Aguero. E anche nell’estate 2021, quando lasciò dopo dieci anni il Manchester City, degli intermediari lo proposero al club nerazzurro, prima che l’attaccante firmasse per il Barcellona. Aguero ha dunque intrecciato, seppur per pochi istanti, la sua storia con quella dell’Inter dove gioca un attaccante che spesso è stato paragonato a lui, ovvero Lautaro Martinez. E il “Toro” proprio nella notte italiana fra sabato e domenica aprendo le danze nel 7-0 contro il Burkina Faso - tap-in dopo essersi fatto parare un calcio di rigore (che rimane un suo tallone d’Achille) - ha raggiunto il connazionale a quota 42 gol con la maglia della nazionale argentina, diventando così il terzo bomber di sempre della storia della Selección. Il tutto, con una quindicina di presenze in meno: 86 per Lautaro, 101 per Aguero. «Vittoria e grazie per l’amore, sempre - ha commentato Martinez sui suoi social -. Felice di essere diventato il terzo marcatore dei tutti i tempi di questa squadra. Andiamo avanti per altri successi». Adesso per il capitano dell’Inter l’obiettivo diventa Gabriel Omar Batistuta, secondo a 54 reti (in 77 gare). Traguardo oggettivamente alla portata per Lautaro, a differenza del primo in classifica, ovviamente Leo Messi a quota 125.
Chivu lo terrà a riposo contro il Parma per preservarlo in vista del Brugge
Nella notte fra il 6 e il 7 ottobre, al Monumental di Buenos Aires, andrà in scena l’ultima partita di Messi con la nazionale - amichevole contro il Benin - e Lautaro sarà lì al suo fianco per celebrarlo. Poi tornerà a Milano dove lo attende con ansia Chivu che non vede l’ora di riabbracciarlo, anche se quasi sicuramente lo preserverà in vista della Champions, tenendolo inizialmente in panchina nella sfida di sabato 10 a San Siro contro il Parma (alle 18). Lautaro potrebbe presentarsi ad Appiano già l'8 pomeriggio, dunque a 48 ore dalla sfida con la squadra di Gilardino. Considerando che Thuram in questa sosta è rimasto a Milano allenandosi regolarmente e oggi alla ripresa dei lavori, dopo due giorni di riposo, si presenterà al centro sportivo Bonny, reduce da due presenze (non propriamente positive) con la Costa d'Avorio, è assai probabile che Chivu punti sui due attaccanti che avranno maggiori ore di sedute con la squadra. Bonny, per altro, non è ancora sceso in campo da titolare e la gara contro la sua ex squadra sembra l'occasione ideale per farlo. Lautaro sarà dunque in panchina - con Pio Esposito - e, se i suoi compagni faranno il loro dovere, potrà concentrarsi per la sfida di Champions contro il Brugge in programma a San Siro martedì 13 ottobre. Partita che l'Inter non potrà fallire in virtù della sconfitta rimediata nella prima giornata a Madrid contro il Real. La squadra di Chivu punta a entrare nelle magnifiche otto per qualificarsi direttamente agli ottavi e le prossime quattro sfide - il Bruges dell'ex Sommer, lo Shakthar (il 21 sempre a San Siro), la trasferta col Feyenoord (3 novembre) e lo Stoccarda (25 novembre a Milano) - saranno fondamentali per cercare di ottenere 12 punti. Più facile riuscirci col terzo bomber di sempre dell'Argentina al massimo della condizione.
Palacios: da ufo a stella
Da oggetto misterioso all’esordio nella nazionale argentina. Tomas Palacios, meteora dell’Inter delle ultime due annate, ha fatto il suo debutto ufficiale con la Selección di Scaloni, subentrando a inizio ripresa al posto di Lisandro Martinez. Da quando è tornato in patria, a fine gennaio di questo anno fra le fila dell’Estudiantes, il difensore classe 2003 nato a General Pico nella Pampa, si è trasformato, facendo vedere quelle doti che avevano convinto l’Inter a investire 6.5 milioni più bonus a fine agosto 2024 per portarlo in Italia. Palacios in nerazzurro non è mai riuscito a imporsi. Arrivato a 21 anni per ricoprire il ruolo di vice-Bastoni dopo che Oaktree aveva stoppato gli innesti a parametro zero degli over 30 Hermoso e Ricardo Rodriguez, l’argentino con Simone Inzaghi aveva collezionato solamente 26 minuti in tre apparizioni, due in Serie A e una in Coppa Italia. Quindi, a fine gennaio 2025 il prestito al Monza dove aveva raccolto qualche gettone in più - 8 gare di cui 5 da titolare -, prima di tornare a giugno a Milano per aggregarsi alla rosa di Chivu per disputare il Mondiale per club. Nessuna presenza in America e nessuna neanche da agosto a gennaio 2026 - complice anche un brutto infortunio al retto femorale della coscia sinistra -, con l’Inter che aveva provato a cederlo a più squadre (Basilea, Olympiacos, soprattutto Rizaspor in Turchia e Santos in Brasile a cui aveva detto no lo stesso giocatore). A fine gennaio 2026, dopo 3 presenze e 26 panchine complessive in nerazzurro, ecco l'accordo con l’Estudiantes che ha ottenuto il difensore in prestito fino al termine dell’anno con un diritto di riscatto intorno ai 6.5 milioni. Per l’Inter nessun contro-riscatto in favore, ma una percentuale sulla futura rivendita. Considerando il rendimento in Argentina fino a oggi - 30 gare, 29 da titolare - e l’esordio con la nazionale maggiore, sembra scontato l’acquisto da parte dell’Estudiantes che nel 2027 potrebbe provare a fare cassa (ci sono diverse squadre interessate). Se per l’Inter sarà un rimpianto o meno, lo si scoprirà in futuro.
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