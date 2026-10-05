"Chivu non lo vede come merita": Boban attacca l'allenatore dell'Inter, "non ha senso..."

Il Milan di Amorim , l'impiego di Sucic , Infantino e i problemi del calcio italiano: sono gli argomenti trattati da Boban nel corso del suo intervento a Radio Anch'Io Sport. L'ex calciatore sottlinea passaggi importanti su quel che è secondo lui lo sviluppo dei ragazzi nei vivai in Italia e manda un messaggio all'Inter per quanto riguarda il centrocampista croato: "È chiaro che non si senta a suo agio".

Boban: "Infantino verrà eletto di nuovo"

Boban risponde così sulla possibile elezione di Infantino alla FIFA: "Alla fine tutto si calmerà, nonostante certi errori di Infantino che ho criticato anche io, ma non dobbiamo neanche buttare ciò che di buono ha fatto. Non ci sarà una guerra. Si voterà per Infantino e credo che non ci saranno posizioni forti contro di lui. Ha già riconquistato l'Asia; l'Oceania è con lui così come il Sudamerica e l'Africa. L'Europa non è così omogenea come si pensa ma divisa metà e metà - aggiunge a Radio Anch'Io Sport su RadioUno - Infantino non avrà problemi ad essere rieletto. La Uefa ha sempre voglia di dimostrare di essere più grande della Fifa ma alla fine è sempre la Fifa a comandare".