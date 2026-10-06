Calhanoglu, e il rinnovo? Linea Inter chiara. E quella voce dalla Turchia sulle big di Serie A…
Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi nuovamente l’Inter. Il turco ieri per la prima volta ha svolto l’intero allenamento in gruppo ed è quindi da considerare pienamente recuperato e a disposizione di Cristian Chivu per la partita contro il Parma alla ripresa del campionato, sabato alle ore 18 a San Siro. Nello specifico poi non è comunque detto che il regista venga schierato da titolare contro gli emiliani, ma sicuramente quantomeno giocherà uno spezzone di partita per mettere minuti nelle gambe e fare le prove generali in vista dell’impegno di Champions League della prossima settimana col Bruges.
Calhanoglu, l'Inter non può ignorare...
“Calha” resta ad oggi un elemento chiave nel gioco nerazzurro, ma il club di Viale della Liberazione non può ignorare, nel considerare il potenziale rinnovo del calciatore, i plurimi infortuni muscolari subiti nelle ultime annate dal centrocampista. Addirittura complessivamente 11, equamente divisi in 5 e 5 nelle scorse due stagioni, a cui per l’appunto va aggiunto lo stop di questo settembre.
Calhanoglu ha trascorso in infermeria, dal 2024/25 ad oggi, ben 211 giorni, saltando la bellezza di 34 gare con l’Inter. Un dato su cui riflettere, o meglio, che porterà Dario Baccin ad offrire al turco il prolungamento annuale, magari con successiva opzione di rinnovo unilaterale in favore dei nerazzurri, con però una base di ingaggio assicurato inferiore ai 6,5 milioni percepiti finora dal calciatore.
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