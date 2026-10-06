Calhanoglu, e il rinnovo? Linea Inter chiara. E quella voce dalla Turchia sulle big di Serie A…

Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi nuovamente l’Inter. Il turco ieri per la prima volta ha svolto l’intero allenamento in gruppo ed è quindi da considerare pienamente recuperato e a disposizione di Cristian Chivu per la partita contro il Parma alla ripresa del campionato, sabato alle ore 18 a San Siro. Nello specifico poi non è comunque detto che il regista venga schierato da titolare contro gli emiliani, ma sicuramente quantomeno giocherà uno spezzone di partita per mettere minuti nelle gambe e fare le prove generali in vista dell’impegno di Champions League della prossima settimana col Bruges.