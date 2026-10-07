Inter, pronto un esordio e inizia il duello: per Chivu gerarchie chiare ma...

Nuovi duelli in vista. Non c’è solo la novità Djed Spence , pronto a debuttare con la maglia nerazzurra e contendere il posto di esterno destro ad Andy Diouf, dalla sfida di sabato contro il Parma potrebbe cominciare il dualismo in porta fra Josep Martinez e Ivan Provedel . Contro gli emiliani, infatti, dovrebbe arrivare la prima presenza ufficiale con la maglia dell’ Inter dell’ex portiere della Lazio, acquistato in estate per 3 milioni per sostituire il partente Yann Sommer (che martedì 13 sarà ospite dei nerazzurri a San Siro con la sua nuova squadra, il Brugge, per la seconda gara della league phase della Champions).

Provedel in questa sosta è rimasto ad allenarsi alla Pinetina, mentre Martinez - anche a sorpresa - è stato convocato da Luis de la Fuente come terzo portiere nella nazionale campione del mondo. Ovviamente Pepo non ha giocato, è sempre andato in panchina, ma la chiamata, arrivata anche per l’infortunio occorso a Joan Garcia del Barcellona, ha comunque dato un carico di fiducia al ventottenne di Alzira, bisognoso di accrescere l’autostima dopo un avvio di stagione in chiaroscuro. Bravo, a volte eccezionale, nel chiudere la porta - come per esempio contro Malen nell’ultima partita di Serie A prima della pausa -, ma pure superficiale in alcune circostanze, in primis al Bernabeu in occasione del 2-0 del Real Madrid e poi in casa contro l’Udinese.