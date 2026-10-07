Supercoppa Italiana, Inter-Lazio a San SiroSerie A

Inter, pronto un esordio e inizia il duello: per Chivu gerarchie chiare ma...

Contro il Parma potrebbe arrivare una novità assoluta nella formazione dei nerazzurri
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Federico MasiniFederico Masini

Pubblicato il 07.10.2026, 10:10

4 min

Josep MartinezIvan ProvedelInter

1 / 3

Successiva
InterInter Tutte le notizie sulla squadra

Nuovi duelli in vista. Non c’è solo la novità Djed Spence, pronto a debuttare con la maglia nerazzurra e contendere il posto di esterno destro ad Andy Diouf, dalla sfida di sabato contro il Parma potrebbe cominciare il dualismo in porta fra Josep Martinez e Ivan Provedel. Contro gli emiliani, infatti, dovrebbe arrivare la prima presenza ufficiale con la maglia dell’Inter dell’ex portiere della Lazio, acquistato in estate per 3 milioni per sostituire il partente Yann Sommer (che martedì 13 sarà ospite dei nerazzurri a San Siro con la sua nuova squadra, il Brugge, per la seconda gara della league phase della Champions).

Provedel in questa sosta è rimasto ad allenarsi alla Pinetina, mentre Martinez - anche a sorpresa - è stato convocato da Luis de la Fuente come terzo portiere nella nazionale campione del mondo. Ovviamente Pepo non ha giocato, è sempre andato in panchina, ma la chiamata, arrivata anche per l’infortunio occorso a Joan Garcia del Barcellona, ha comunque dato un carico di fiducia al ventottenne di Alzira, bisognoso di accrescere l’autostima dopo un avvio di stagione in chiaroscuro. Bravo, a volte eccezionale, nel chiudere la porta - come per esempio contro Malen nell’ultima partita di Serie A prima della pausa -, ma pure superficiale in alcune circostanze, in primis al Bernabeu in occasione del 2-0 del Real Madrid e poi in casa contro l’Udinese.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS