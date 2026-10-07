Jeltsch, un Golden Boy per la difesa Inter. Ma occhio a Bayern e Barcellona
In vista dell’estate 2027 quasi sicuramente l’Inter cercherà di aggiungere alla batteria di difensori centrali a disposizione un nuovo elemento, al netto di possibili cessioni oggi non preventivabili. Per esempio in estate è rimasto Pavard, il cui contratto scadrà però nel 2028 e la prossima sarà l'ultima estate buona per cederlo in caso di mancato rinnovo. Il ds Baccin sta ovviamente analizzando vai profili - come per esempio quello del 26enne statunitense Chris Richards del Crystal Palace, in scadenza nel giugno 2027 - così come continua a piacere quel Giovanni Leoni che proprio Chivu ha valorizzato a Parma e che finora non è riuscito a emergere al Liverpool causa grave infortunio al ginocchio. Oggi, però, c’è un difensore che più di altri si è preso un’ideale pole position: il 20enne tedesco Finn Jeltsch dello Stoccarda, fra i 25 finalisti del Golden Boy 2026. Nato nell’estate del 2006, Jeltsch, 188 cm, piede destro, è cresciuto nel Norimberga e nel gennaio 2025 è passato per 9,5 milioni allo Stoccarda, con cui ha firmato fino al 2030. La scorsa annata è stata quella della definitiva esplosione, da braccetto destro nel 3-4-2-1 di Sebastian Hoeness. Per lui 37 presenze e qualificazione della squadra in Champions League.
Jeltsch, ci sono anche Bayern e Barcellona
In questo avvio di stagione Jeltsch ha sempre giocato fra Bundesliga e coppe varie e, dopo aver fatto parte di tutte le selezioni giovanili tedesche, ha ottenuto la prima chiamata nella nazionale maggiore da parte di Klopp, che però non lo ha fatto debuttare (panchine contro Serbia e Grecia). L’Inter ha deciso di puntare con forza su Jeltsch per tre principali aspetti: l’aspetto fisico, con una particolare velocità che lo rende interessante nell’ottica di una linea difensiva che Chivu vuole sempre più alta, la qualità nella costruzione del gioco e la duttilità, potendo disimpegnarsi anche da centrale.
Ovviamente i nerazzurri non sono gli unici interessati. In prima fila viene segnalato il Barcellona, però c'è pure il solito Bayern, sempre pronto ad accaparrarsi i migliori giovani tedeschi. Ed è di ieri la notizia del possibile inserimento anche del Real Madrid. Insomma, non sarà semplice strappare Jeltsch alla folta concorrenza, considerando anche il prezzo fissato dal suo club: 35-40 milioni. L’Inter comunque seguirà la crescita del giocatore nel corso della stagione e un test probante sarà quello del 25 novembre, quando lo Stoccarda sarà di scena a San Siro proprio contro i nerazzurri in Champions League.
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