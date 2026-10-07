Jeltsch, un Golden Boy per la difesa Inter. Ma occhio a Bayern e Barcellona

In vista dell’estate 2027 quasi sicuramente l’Inter cercherà di aggiungere alla batteria di difensori centrali a disposizione un nuovo elemento, al netto di possibili cessioni oggi non preventivabili. Per esempio in estate è rimasto Pavard, il cui contratto scadrà però nel 2028 e la prossima sarà l'ultima estate buona per cederlo in caso di mancato rinnovo. Il ds Baccin sta ovviamente analizzando vai profili - come per esempio quello del 26enne statunitense Chris Richards del Crystal Palace, in scadenza nel giugno 2027 - così come continua a piacere quel Giovanni Leoni che proprio Chivu ha valorizzato a Parma e che finora non è riuscito a emergere al Liverpool causa grave infortunio al ginocchio. Oggi, però, c’è un difensore che più di altri si è preso un’ideale pole position: il 20enne tedesco Finn Jeltsch dello Stoccarda, fra i 25 finalisti del Golden Boy 2026. Nato nell’estate del 2006, Jeltsch, 188 cm, piede destro, è cresciuto nel Norimberga e nel gennaio 2025 è passato per 9,5 milioni allo Stoccarda, con cui ha firmato fino al 2030. La scorsa annata è stata quella della definitiva esplosione, da braccetto destro nel 3-4-2-1 di Sebastian Hoeness. Per lui 37 presenze e qualificazione della squadra in Champions League.