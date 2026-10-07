Akanji alla Inzaghi: "Scudetto e Coppa Italia? Non firmo! Inter, voglio vincere tutto"

"Se firmo per Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa? No, voglio vincere tutto". A dirlo è Manuel Akanji, che ai microfoni Mediaset ha fatto il punto sulla stagione dell'Inter, prossima a rientrare dalla sosta nazionali affrontando il Parma all'appuntamento di sabato 10 a San Siro (fischio d'inizio ore 18). Un appuntamento a cui i nerazzurri si presentano dopo il pareggio con la Roma all'Olimpico e una classifica che riporta 13 nelle prime 5 giornate. Invitato a rispondere sugli obiettivi stagionali della formazione di Cristian Chivu, l'ex City si è detto sicuro di poter competere su tutti i fronti (un po' come l'en plein di titoli inseguito da Simone Inzaghi l'anno da zero tituli e della indelebile manita in finale di Champions contro il Psg). Queste le parole del difensore nerazzurro, che dopo il ritorno in campionato preparerà la seconda giornata di Champions contro il Brugge al Meazza (gara in programma martedì 13 ottobre): "Se l’obiettivo è provare a vincere tutto? Sì! Deve essere sempre questo l’obiettivo, giochiamo qualsiasi competizione per vincere. Non scendiamo in campo mica per perdere. Quindi sì, proveremo a vincere tutto. Le rimonte? Mi piacerebbe dirti perché nelle ultime 4 siamo partiti 0-2… Non penso che abbiamo iniziato le partite male, con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. Col Madrid abbiamo commesso degli errori, ma con l'Udinese e soprattutto Napoli abbiamo giocato un grande primo tempo, ma poi eravamo sotto 0-2 per errori. La cosa buona però è che abbiamo una grande mentalità. Siamo rientrati in partita in tutte e due le gare, abbiamo ribaltato 3 volte il risultato. Ma spero che nelle prossime partite non andremo sotto ancora come accaduto", ha concluso Akanji.