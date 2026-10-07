“Solo Noi. Una stagione da Double”. Il film sulla cavalcata dell'Inter su Dazn

Voce narrante di Stefano Accorsi
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Pubblicato il 07.10.2026, 16:57 (Aggiornato il 07.10.2026, 17:42)

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TORINO - Da vedere, e non solo per tifo, “Solo Noi. Una stagione da Double”, la produzione Inter Media House che ripercorre la stagione 2025/26 dell’Inter, culminata con la conquista del 21° Scudetto e della decima Coppa Italia.

Il film, con la voce narrante di Stefano Accorsi e immagini inedite e interviste esclusive a giocatori, Mister, staff e Top Management, sarà disponibile in esclusiva pay-per-view su Dazn oltre che su OneFootball da questa sera alle 19.

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