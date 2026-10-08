"Abbiamo comandato al Bernabeu", "Triplete? Giusto sognare": da Zielinski a Marotta i sogni Inter

L' Inter protagonista al Premio Gentleman a Milano con Marotta e Zielinski a parlare a margine della serata. "Siamo una grande squadra e l'abbiamo dimostrato" il sentimento comune con l'idea di lottare su tutti i fronti per lo scudetto, la Coppa Italia e la Champions League , dove lo scorso anno c'è stata la debacle con il Bodo Glimt. Una nuova annata già iniziata bene e che, per i protagonisti, vuole proseguire ancora più forte dopo la sosta per le nazionali.

Zielinski: "La nostra forza è questa"

Zielinski parla così del calendario dopo la sosta: "In queste nove partite vogliamo giocare come sappiamo fare e vincere più partite possibili". Anche se per la lunga pausa storce un po' il naso: "Non vedevo l’ora di tornare nel club. Poi sono cose che non decido io. È sempre un piacere giocare per la nazionale, ma quattro partite… è un po’ troppo lunga. Stanchezza? Non credo. Anche senza nazionale si gioca sempre, nelle grandi squadre giochi ogni tre giorni. Poi abbiamo una rosa ampia: il mister saprà utilizzare tutti, credo che ognuno avrà il suo minutaggio".