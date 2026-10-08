L'Inter copia la Juve, Marotta colpisce ancora: un altro ex bianconero portato a Milano
Il club nerazzurro annuncia un nuovo dirigente e per l'ennesima volta l'attuale presidente pesca nel bacino juventino che fu
L'Inter è sempre più bianconera. Beppe Marotta, infatti, ha deciso di portare a Milano un altro ex Juventus, l'ennesimo di una lista già lunghissima. Luca Casassa è stato nominato Comunications Director del club e lavorerà a stretto contatto con il presidente nerazzurro per guidare l'intera area comunicazione. L'Inter continua quindi a puntare su ex talenti dirigenziali bianconeri, che nelle passate stagioni avevano reso grande la Vecchia Signora, perché dietro al successo sportivo in campo c'è sempre quello dirigenziale (come sottolineato dal Direttore di Tuttosport Guido Vaciago). Un concetto ormai chiaro, motivo per cui Marotta ha deciso di continuare a puntare su quelle figure professionali che hanno aiutato la Juve a vincere.
Dalla Juventus a Milano-Cortina: Casassa all'Inter, il comunicato nerazzurro
Ecco il comunicato del club nerazzurro: "Luca Casassa sarà il Communications Director di F.C. Internazionale Milano S.p.A., a diretto riporto del Presidente, Giuseppe Marotta, a partire dal prossimo 26 ottobre. Nel nuovo incarico, Luca guiderà l’intera area comunicazione del Club, coordinando in modo sinergico le componenti sport e corporate. Reduce dall’esperienza alla guida della comunicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, una delle strutture più complesse del panorama globale, Luca porterà al Club una visione strategica e internazionale e una consolidata capacità di gestione di ecosistemi articolati. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli nella comunicazione corporate e sportiva: dalla Juventus Football Club alla Vincenzo Zucchi S.p.A., passando per un decennio da imprenditore nel settore della comunicazione integrata. Ha guidato le attività media della FIFA World Cup Qatar 2022 per BWS ed è docente nel Master “Comunicare lo Sport” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano".
Marotta: "L'Inter continua a investire in competenze di alto profilo"
Un piano chiaro, confermato anche dallo stesso Beppe Marotta: "Siamo lieti di accogliere Luca nel leadership team nerazzurro. La sua esperienza nella gestione di eventi globali e nella costruzione di narrazioni contemporanee sarà un valore aggiunto per il Club. L’Inter continua a investire in competenze di alto profilo per rafforzare la propria reputazione e consolidare il posizionamento internazionale".
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