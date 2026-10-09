Inter, prove di turnover per Chivu: da Pio a Susic, le ultime verso il Parma. C'è un rientro

MILANO - Domani pomeriggio all’ora dell’aperitivo l’ Inter inizierà il suo ciclo di nove partite in 30 giorni. Si parte da Inter-Parma per finire con la sfida (scudetto?) sempre a San Siro contro il Como. In mezzo tre gare di Champions - Brugge e Shakthar a Milano, Feyenoord in Olanda - nelle quali i nerazzurri dovranno ottenere bottino pieno, sia per rimediare al ko all'esordio di Madrid contro il Real, sia per rimettersi in careggiata in vista dei match più probanti che si presenteranno nei prossimi mesi (su tutte Borussia Dortmund in Germania e Liverpool ad Anfield), decisivi per provare a classificarsi fra le prime otto e approdare così subito agli ottavi. In Serie A, invece, la squadra campione d’Italia se la vedrà anche contro Bologna, Fiorentina, Venezia e Milan.

Inter, Chivu chiamato a gestire le rotazioni e le assenze

Un ciclo, quello in campionato, dove l’Inter cercherà di far prelevare la propria forza rispetto a tutti i competitor, ovvero un organico più strutturato e profondo che permetterà a Cristian Chivu sia di sopperire ad alcune assenze - Stones (che potrebbe tornare fra la prossima settimana o quella successiva) e quella fresca di Jones, ko che lo terrà fuori per quasi l’intero blocco prima della prossima sosta -, sia di ruotare tutti i giocatori e presentare al via sempre una squadra pronta e in condizione. Non tutte le rivali potranno farlo. Proprio Chivu dovrà essere molto bravo a sfruttare tutte le opzioni a sua disposizione. Serviranno buon senso, intelligenza e magari qualche pasticca di antidolorifico per evitare possibili mal di testa. Perché il tecnico romeno avrà diversi nodi da affrontare nel prossimo mese.